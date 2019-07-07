У Польщі стались землетруси на двох шахтах, один гірник загинув



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Епіцентр одного із землетрусів знаходився на глибині 760 м під землею

У Польщі стались землетруси на двох шахтах. Про це повідомляє «Польське радіо» з посиланням на прес-службу польського виробника міді KGHM.

Зокрема, внаслідок землетрусу на шахті Польковіце-Сєрошовіце в Нижній Сілезії загинув шахтар.

«На жаль у п’ятницю ввечері, 5 липня, на шахті KGHM в Польковицях-Сєрошовицях стався обвал породи. Унаслідок отриманих травм, попри нашу рятувальну операцію, там помер 40-річний працівник шахти — оператор самохідної гірничої машини. Ми, звісно, ввели триденну жалобу. Це надзвичайно непрості для нас обставини, як і кожна смерть нашого працівника, як кожен нещасний випадок, особливо смертельний випадок», — наголосили у прес-службі.

Крім того, 5 липня стався поштовх на шахті Рудна у Польковицях, що також належить цьому підприємству. Епіцентр цього землетрусу знаходився на глибині 760 м під землею. Там постраждало п’ятеро гірників, які отримали легкі поранення.

Нагадаємо, 2 липня на шахті «Покровська» на Донеччині під час виконання підземних робіт загинув гірник.