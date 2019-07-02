У польському Катовіце під час землетрусу на шахті загинули троє людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трагедія сталася на шахті Мурки-Сташиц

Під час сильного підземного поштовху під землею працювали дев'ять гірників

В результаті землетрусу магнітудою 2,7 бала на шахті Мурки-Сташиц в польському місті Катовіце три людини загинули, ще шість отримали різні травми.

Про це повідомляє TVN24.

Зазначається, що під час сильного підземного поштовху під землею працювали дев'ять гірників. Троє з них вибралися самостійно, трьом допомогли рятувальники. Трьох гірників знайшли мертвими.

Нагадаємо, у понеділок в центрі Тбілісі стався землетрус.

До слова, нещодавно біля узбережжя американського штату Каліфорнія було зафіксовано сейсмічну активність потужністю 5,6 балів.

Також в західній частині Франції стався землетрус магнітудою 5,1, його відчули навіть у Нормандії та Бордо.