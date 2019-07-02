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    У світі

    У польському Катовіце під час землетрусу на шахті загинули троє людей

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    Трагедія сталася на шахті&nbsp;Мурки-Сташиц - У польському Катовіце під час землетрусу на шахті загинули троє людей
    Трагедія сталася на шахті Мурки-Сташиц

    Під час сильного підземного поштовху під землею працювали дев'ять гірників

    В результаті землетрусу магнітудою 2,7 бала на шахті Мурки-Сташиц в польському місті Катовіце три людини загинули, ще шість отримали різні травми.

    Про це повідомляє TVN24.

    Зазначається, що під час сильного підземного поштовху під землею працювали дев'ять гірників. Троє з них вибралися самостійно, трьом допомогли рятувальники. Трьох гірників знайшли мертвими.

    Нагадаємо, у понеділок в центрі Тбілісі стався землетрус.

    До слова, нещодавно біля узбережжя американського штату Каліфорнія було зафіксовано сейсмічну активність потужністю 5,6 балів.

    Також в західній частині Франції стався землетрус магнітудою 5,1, його відчули навіть у Нормандії та Бордо.

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