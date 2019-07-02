У польському Катовіце під час землетрусу на шахті загинули троє людей
Трагедія сталася на шахті Мурки-Сташиц
Під час сильного підземного поштовху під землею працювали дев'ять гірників
В результаті землетрусу магнітудою 2,7 бала на шахті Мурки-Сташиц в польському місті Катовіце три людини загинули, ще шість отримали різні травми.
Про це повідомляє TVN24.
Зазначається, що під час сильного підземного поштовху під землею працювали дев'ять гірників. Троє з них вибралися самостійно, трьом допомогли рятувальники. Трьох гірників знайшли мертвими.
Нагадаємо, у понеділок в центрі Тбілісі стався землетрус.
До слова, нещодавно біля узбережжя американського штату Каліфорнія було зафіксовано сейсмічну активність потужністю 5,6 балів.
Також в західній частині Франції стався землетрус магнітудою 5,1, його відчули навіть у Нормандії та Бордо.