Адвокат розповів, коли в РФ розглянуть апеляції ще вісьмох українських моряків



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20 лютого буде розгляд апеляційних скарг моряків Андрія Ейдера, Андрія Артеменка, Василя Сороки та Олега Мельничука

18 лютого суд розгляне апеляційні скарги захисту моряків Віктора Беспальченка, Владислава Костишина, Володимира Лісового та Володимира Варимеза

Наступного тижня Московський міський суд розгляне апеляційні скарги захисту ще вісьмох українських моряків, яких РФ незаконно затримала біля Керченської протоки. Про це повідомляє на сторінці Facebook адвокат Микола Полозов.

Полозов зазначив, що 18 лютого суд розгляне апеляційні скарги захисту моряків Віктора Беспальченка, Владислава Костишина, Володимира Лісового та Володимира Варимеза. Початок судового засідання в 11:00.

Адвокат зазначив, що 20 лютого буде розгляд апеляційних скарг моряків Андрія Ейдера, Андрія Артеменка, Василя Сороки та Олега Мельничука. Початок судового засідання також в 11:00.

Нагадаємо, 13 лютого суд у Москві визнав законним продовження строку арешту 16 з 24 українських моряків, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці.

Повідомляється, що суд залишив під вартою Дениса Гриценко, Андрія Драча, Михайла Власюка, В'ячеслава Зінченка, Богдана Небилицина, Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Сергій Чуліба. Розгляд скарг захисту пройшло в закритому судовому засіданні.

Раніше Мосміськсуд також залишив під арештом ще вісьмох моряків: Богдана Головаша, Сергія Попова, Володимира Терещенка, Андрія Шевченка, Романа Мокряка, Євгенія Семидоцкого, Андрія Оприска і Сергія Цибизова.

Нагадаємо, дипломати Європейського союзу погодили санкції проти Росії у зв'язку з затриманням спецслужбами Росії українських кораблів та їх екіпажів в Керченській протоці. Також в Сенаті США підготували проект санкцій проти Росії.

До цього стало відомо, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на захоплення українських моряків.