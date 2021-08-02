У Росії дозволили полювати на червонокнижних тварин

Дозвіл на здобич рідкісних тварин видаватиме Росприроднагляд

У Росії 1 серпня набули чинності два закони, які дозволяють «здобич» тварин із Червоної книги. Пресслужба Мінприроди Росії у коментарі агентству ТАСС підкреслила, що йдеться лише «про виняткові випадки з метою збереження об'єктів тваринного світу», але зоозахисники вважають, що це спосіб легалізації трофейного полювання.

За новими правилами, з російського законодавства виключають положення, яке забороняє будь-які види полювання щодо ссавців і птахів, занесених до Червоної книги РФ і (або) в червоні книги суб'єктів РФ.

Полювати на червонокнижних тварин із 1 серпня дозволяють із метою:

їх моніторингу,

регулювання чисельності,

охорони здоров'я населення,

усунення загрози для життя людини,

запобігання від масових захворювань сільськогосподарських та інших домашніх тварин,

забезпечення традиційного способу життя корінних нечисленних народів Росії.

Дозвіл на здобич рідкісних тварин видаватиме Росприроднагляд. У міністерстві підкреслили, що заборона на господарське використання, включаючи полювання, на тварин, занесених до Червоної книги РФ і червоні книги суб'єктів РФ, зберігається.

Greenpeace вважає ці зміни в законодавстві легалізацією трофейного полювання, повідомив радіостанції «Говорит Москва» керівник програми Greenpeace з особливо охоронних природних територій в РФ Михайло Крейндлін.

«Ми вважаємо, що мисливське лобі в Думі попросило ці поправки для того, щоб мати можливість періодично, наприклад, під виглядом полювання в наукових цілях, добувати червонокнижних тварин. Це дуже корупційна форма, з нашої точки зору. Насамперед, це трофейне полювання. Це може мати дуже негативні наслідки», – сказав Крейндлін.

Він додав, що здобич передбачає і виловлення, і відстрілювання тварин.

Спочатку законопроєкт, мав згладити протиріччя між законами «Про тваринний світ» та «Про полювання», «усунути дублюючі норми», писав у грудні 2020 року «Комерсант». У пояснювальній записці зазначали, що законопроєктом «однозначно виключається можливість здійснення будь-яких видів полювання щодо ссавців і птахів, занесених до Червоної книги РФ і в Червоні книги суб'єктів». Однак до другого читання документ доповнили поправками, які, навпаки, це дозволяють.

Серед авторів законопроєкту – депутат Владислав Рєзнік, який належить до президії елітного «Клубу гірських мисливців», зазначає видання. 2016 року клуб просив Олександра Хлопоніна (на той момент віцепрем'єра, який курирував сферу природокористування) під виглядом наукових досліджень видати п'ять дозволів на здобич путоранського снігового барана, занесеного до Червоної книги РФ.