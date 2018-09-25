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    У світі

    У Росії політику Навальному призначили 20 діб арешту

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    Навального визнали винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 20.2 КоАП (дія або бездіяльність при проведенні мітингу, які спричинили шкоду здоров'ю людини або майну

    Симоновський суд Москви призначив російському опозиційному політику Олексію Навальному адміністративний арешт у вигляді 20 діб.

    Про це повідомляє російське опозиційне видання Новая газета.

    Навального визнали винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 20.2 КоАП (дія або бездіяльність при проведенні мітингу, які спричинили шкоду здоров'ю людини або майну). 

    Згідно з постановою судді, своїми діями в інтернеті (пост у соцмережі, ред.) Навальний сприяв проведенню неузгодженого мітингу 9 вересня і пошкодження державного майна. Зокрема, за даними суду, була завдана шкода поліцейській машині.

    Таким чином, Навальний став фактично організатором акції, уточнила суддя. Вона оголошувала постанову понад 2 години.

    Суддя не знайшла підстав для допиту свідків, в тому числі присутніх в залі співробітника «Фонду боротьби з корупцією» Георгія Албурова і інспектора Тулякова.

    суд суддя
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