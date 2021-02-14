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    У світі

    У Росії прихильники Навального виходять на вулиці зі свічками та ліхтариками (відео)

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    У Росії прихильники Навального виходять на вулиці зі свічками та ліхтариками - У Росії прихильники Навального виходять на вулиці зі свічками та ліхтариками (відео)
    У Росії прихильники Навального виходять на вулиці зі свічками та ліхтариками
    Фото: Фонд Навального в Краснодарі

    Захід загальнодержавного масштабу організовано через соцмережі штабами Олексія Навального

    Ввечері у неділю, 14 лютого 2021 року, прихильники Олексія Навального та інших російських політв'язнів виходять на несанкціоновану «акцію любові», покликану продемонструвати солідарність з жертвами переслідувань

    Захід загальнодержавного масштабу організовано через соцмережі штабами Олексія Навального.

    Як зазначається, треба вийти й посвітити ліхтариком або свічкою, а ще краще викласти на снігу чи в певний інший спосіб утворити фігуру у вигляді символічного сердечка.

    На думку політологів, в такий спосіб рух орієнтована на молодь частина опозиції, імовірно, також намагається запевнити пересічних росіян у миролюбності власних намірів.

    Теги: Twitter молодь TikTok
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