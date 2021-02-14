У Росії прихильники Навального виходять на вулиці зі свічками та ліхтариками (відео)

У Росії прихильники Навального виходять на вулиці зі свічками та ліхтариками

Захід загальнодержавного масштабу організовано через соцмережі штабами Олексія Навального

Ввечері у неділю, 14 лютого 2021 року, прихильники Олексія Навального та інших російських політв'язнів виходять на несанкціоновану «акцію любові», покликану продемонструвати солідарність з жертвами переслідувань

Захід загальнодержавного масштабу організовано через соцмережі штабами Олексія Навального.

Як зазначається, треба вийти й посвітити ліхтариком або свічкою, а ще краще викласти на снігу чи в певний інший спосіб утворити фігуру у вигляді символічного сердечка.

В Южном Чертанове прошло небольшое шествие с фонариками #любовьсильнеестраха pic.twitter.com/Dq4uLtoBLr — E.L. #ЛюбовьСильнееСтраха (@El_espanola) February 14, 2021

На думку політологів, в такий спосіб рух орієнтована на молодь частина опозиції, імовірно, також намагається запевнити пересічних росіян у миролюбності власних намірів.