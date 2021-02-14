У Росії прихильники Навального виходять на вулиці зі свічками та ліхтариками (відео)
Захід загальнодержавного масштабу організовано через соцмережі штабами Олексія Навального
Ввечері у неділю, 14 лютого 2021 року, прихильники Олексія Навального та інших російських політв'язнів виходять на несанкціоновану «акцію любові», покликану продемонструвати солідарність з жертвами переслідувань
Захід загальнодержавного масштабу організовано через соцмережі штабами Олексія Навального.
Як зазначається, треба вийти й посвітити ліхтариком або свічкою, а ще краще викласти на снігу чи в певний інший спосіб утворити фігуру у вигляді символічного сердечка.
В Южном Чертанове прошло небольшое шествие с фонариками #любовьсильнеестраха pic.twitter.com/Dq4uLtoBLr— E.L. #ЛюбовьСильнееСтраха (@El_espanola) February 14, 2021
Любовь сильнее страха!!! pic.twitter.com/23JBxSCuRS— Павел_Зыков (@zykov_doctor) February 14, 2021
Свободу Алексею Навальному! #любовьсильнеестраха pic.twitter.com/LQ6tr6FnwA— Eugene Kochegin (@evkochegin) February 14, 2021
#ЛюбовьСильнееСтраха— Pekвием по стране (@RuFailedState) February 14, 2021
Видео: Русский TikTok pic.twitter.com/BCOasf1nTH
#любовьсильнеестраха в регионах pic.twitter.com/zZ8sqS98I0— Pekвием по стране (@RuFailedState) February 14, 2021
дубль два#любовьсильнеестраха pic.twitter.com/1Eb0YDMLBV— ачя живи (@what_ann_says) February 14, 2021
На думку політологів, в такий спосіб рух орієнтована на молодь частина опозиції, імовірно, також намагається запевнити пересічних росіян у миролюбності власних намірів.