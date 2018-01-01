У Росії школяр вимагав гроші, а у відповідь отримав удар ножем
- Сьогодні, 16:59
-
Розсилка
Звичайний день у російській школі
У місті Баймак (Росія) школяр вимагав гроші в однокласника, внаслідок чого отримав удар ножем. Про це повідомляє видання ТАСС із посиланням на прес-службу слідчого управління СК РФ у Башкирії.
Як повідомляється, інцидент між учнями 9 класу стався в середу, 14 лютого.
«15-річний учень школи схопив за горло однокласника, вимагаючи у нього 100 рублів, а той у відповідь завдав йому один удар ножем в область попереку зліва», - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що вимагач перебував на обліку у відділі у справах неповнолітніх відділу поліції. Відносно нього порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у школі-інтернаті селища Белоярськ Ямало-Ненецького автономного округу в Росії п'яний вихованець погрожував жінці-педагогу ножем.