У Росії школяр вимагав гроші, а у відповідь отримав удар ножем

Звичайний день у російській школі

У місті Баймак (Росія) школяр вимагав гроші в однокласника, внаслідок чого отримав удар ножем. Про це повідомляє видання ТАСС із посиланням на прес-службу слідчого управління СК РФ у Башкирії. Як повідомляється, інцидент між учнями 9 класу стався в середу, 14 лютого. «15-річний учень школи схопив за горло однокласника, вимагаючи у нього 100



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Звичайний день у російській школі

У місті Баймак (Росія) школяр вимагав гроші в однокласника, внаслідок чого отримав удар ножем. Про це повідомляє видання ТАСС із посиланням на прес-службу слідчого управління СК РФ у Башкирії.

Як повідомляється, інцидент між учнями 9 класу стався в середу, 14 лютого.

«15-річний учень школи схопив за горло однокласника, вимагаючи у нього 100 рублів, а той у відповідь завдав йому один удар ножем в область попереку зліва», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що вимагач перебував на обліку у відділі у справах неповнолітніх відділу поліції. Відносно нього порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у школі-інтернаті селища Белоярськ Ямало-Ненецького автономного округу в Росії п'яний вихованець погрожував жінці-педагогу ножем.