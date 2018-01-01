У російському інтернаті п'яний учень напав з ножем на вчителя

Директор школи намагався приховати факт поліцейської перевірки

У школі-інтернаті селища Белоярск Ямало-Ненецького автономного округу на Росії п'яний вихованець погрожував жінці-педагогу ножем. [READ_MORE] Про це повідомили в Слідчому комітеті Росії по регіону, передає РІА «Новини». За даними російських слідчих, вночі 8 лютого 16-річний юнак, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння



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Директор школи намагався приховати факт поліцейської перевірки

У школі-інтернаті селища Белоярск Ямало-Ненецького автономного округу на Росії п'яний вихованець погрожував жінці-педагогу ножем.

Про це повідомили в Слідчому комітеті Росії по регіону, передає РІА «Новини».

За даними російських слідчих, вночі 8 лютого 16-річний юнак, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння вступив в конфлікт з педагогом, при цьому погрожуючи жінці ножем. Співробітники установи звернулися за допомогою у відділення поліції.Директор школи намагався приховати факт поліцейської перевірки.

На місце події прибув слідчий для з'ясовання обставини події.

Нагадаємо, за останній місяць в російських школах сталася серія злочинів за участю школярів.

Зокрема 19 січня під Улан-Уде стався напад на школу №5 у військовому містечку Сосновий бір. Учень 9-го класу з сокирою напав на семикласників і вчительку, а потім підпалив клас.

Інцидент стався близько 9 ранку за місцевим часом. Згідно з даними прокуратури, підліток зайшов у клас, підпалив ганчірку і кинув її у вчителя, після чого почав розмахувати сокирою. При собі він також мав ножа.