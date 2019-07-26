У Росії спростовують затримання Румунією військової бронетехніки



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Міноборони Росії

Раніше повідомлялося, що Румунія заблокувала транзитний вантаж військової техніки, що прямував з Росії до Сербії

Міністерство оборони Росії заявляє, що не направляло судно з військовою технікою Дунаєм до Сербії.

Про це повідомляє «Интерфакс».

«Усі заяви про такі постачання та нібито затримання румунською стороною російського транспорту з бронетранспортерами - абсолютна брехня», - йдеться у заяві російського військового відомства.

Раніше повідомлялося, що Румунія заблокувала транзитний вантаж військової техніки, що прямував з Росії до Сербії.

За інформацією ЗМІ, серед заблокованого Румунією вантажу - 30 танків Т-72Б3 та 30 бронемашин БРДМ-2, які були доставлені на ремонт і модернізацію в Росію.