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    У світі

    У Росії спростовують затримання Румунією військової бронетехніки

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    Міноборони Росії - У Росії спростовують затримання Румунією військової бронетехніки
    Міноборони Росії

    Раніше повідомлялося, що Румунія заблокувала транзитний вантаж військової техніки, що прямував з Росії до Сербії

    Міністерство оборони Росії заявляє, що не направляло судно з військовою технікою Дунаєм до Сербії.

    Про це повідомляє «Интерфакс».

    «Усі заяви про такі постачання та нібито затримання румунською стороною російського транспорту з бронетранспортерами - абсолютна брехня», - йдеться у заяві російського військового відомства.

    Раніше повідомлялося, що Румунія заблокувала транзитний вантаж військової техніки, що прямував з Росії до Сербії.

    За інформацією ЗМІ, серед заблокованого Румунією вантажу - 30 танків Т-72Б3 та 30 бронемашин БРДМ-2, які були доставлені на ремонт і модернізацію в Росію.

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