У Росії спростовують затримання Румунією військової бронетехніки
Міноборони Росії
Раніше повідомлялося, що Румунія заблокувала транзитний вантаж військової техніки, що прямував з Росії до Сербії
Міністерство оборони Росії заявляє, що не направляло судно з військовою технікою Дунаєм до Сербії.
Про це повідомляє «Интерфакс».
«Усі заяви про такі постачання та нібито затримання румунською стороною російського транспорту з бронетранспортерами - абсолютна брехня», - йдеться у заяві російського військового відомства.
Раніше повідомлялося, що Румунія заблокувала транзитний вантаж військової техніки, що прямував з Росії до Сербії.
За інформацією ЗМІ, серед заблокованого Румунією вантажу - 30 танків Т-72Б3 та 30 бронемашин БРДМ-2, які були доставлені на ремонт і модернізацію в Росію.