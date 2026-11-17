22-річний житель Оренбурзької області, обвинувачений у жорстокому катуванні та вбивстві свого півторарічного сина, уклав контракт із Міністерством оборони РФ, через що розгляд його кримінальної справи було призупинено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Оренбурзького обласного суду.

За даними слідства, раніше судимий житель Бузулука Павло Рахманов протягом 2025 року систематично знущався з дитини. У ніч проти 6 січня 2026 року, перебуваючи напідпитку, він накинувся на хлопчика через плач: завдав йому щонайменше 30 ударів, втопив у ванні, а потім намагався інсценувати нещасний випадок.

Як зазначають місцеві ЗМІ, після затримання чоловік спершу визнав провину, але згодом намагався звинуватити матір дитини. Під час судового процесу, який стартував 10 листопада за статтями про істязання та вбивство з особливою жорстокістю і передбачав довічне ув'язнення, Рахманов своєї причетності вже не визнавав. Завдяки контракту з армією він отримав можливість уникнути судового покарання та відправитися на війну проти України.

Як відомо, російська армія щомісяця втрачає від 40 до 50 тис. військовослужбовців убитими та тяжкопораненими, однак Кремль продовжує наступальні операції проти України.

За оцінками НАТО, російські війська зазнають значних людських втрат, намагаючись просуватися на українському фронті. Водночас Москва продовжує використовувати тактику масованих піхотних атак, попри високу ціну таких операцій.

Також Інститут вивчення війни повідомляв про втрати російської армії на рівні понад 40 тис. осіб на місяць. За оцінками аналітиків, темпи набору нових контрактників у Росії не компенсують втрати на полі бою.