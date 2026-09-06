Втрати армії РФ перевищують 40 тис. осіб на місяць – ISW

За кожен захоплений кв. км. української землі Росія платить у середньому життями та здоров’ям 465 солдатів

Навесні керівництво російської армії обіцяло Володимиру Путіну повністю захопити Донбас до осені, проте ці плани провалилися та Росія втрачає лише велику кількість солдатів. Про це пише «Главком» із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінками ISW, у серпні 2026 року російські окупанти вже вкотре віддали більше територій, ніж змогли захопити, а просування на Донеччині зупинилося, зокрема в Костянтинівці, де ворог не може завершити її захоплення.

Втрати особового складу РФ другий місяць поспіль перевищують 40 тис. осіб, наближаючись до цілі ЗСУ щодо знешкодження 50 тис. окупантів щомісяця. У липні втрати росіян вбитими та пораненими становили 42 860 осіб, а в серпні – 42 020 осіб (для порівняння, у березні цей показник складав 31 960).

За даними ISW, за кожен захоплений кв.км. агресор платить у середньому життями та здоров’ям 465 солдатів.

При цьому темпи набору нових контрактників не перекривають поточні втрати. За даними експерта Яніса Клюге, РФ вдається залучати не більше 30 тис. осіб на місяць, а на початку року цей показник падав до 24 тис. Аналітики наголошують, що без проведення чергової хвилі мобілізації російські війська не зможуть довго підтримувати нинішній темп наступальних операцій.

Як відомо, у Росії стрімко поширюються побоювання щодо можливої хвилі примусової мобілізації, яку очікують після парламентських виборів 20 вересня.

Попри те, що Володимир Путін називає ці повідомлення «інформаційною атакою» та заперечує потреби у призові, громадяни не вірять заявам Кремля, згадуючи подібні спростування перед вторгненням 2022 року. Тривогу підживлюють оцінки західних розвідок і заяви Президента України Володимира Зеленського про можливий призов 300 тис. осіб, а також повідомлення про жорсткішу тактику вербування в регіонах та чинність указу про мобілізацію від 2022 року.

Раніше президент Росії Володимир Путін підтримав пропозицію дозволити служити добровольцям із категорією придатності до військової служби «Д», тобто важкохворим.

Ініціативу під час зустрічі з Путіним озвучив пропагандист Євген Поддубний. За його словами, до нього зверталися військовослужбовці, які отримали поранення і після цього були визнані непридатними до служби. Водночас вони хочуть продовжити службу в регіональних підрозділах, зокрема у формуваннях БАРС, які залучають до захисту об'єктів від атак безпілотників.