Росія щомісяця втрачає до 50 тис. військових: НАТО назвало причину

Російська армія зазнає значних втрат під час наступальних операцій в Україні

Російське командування продовжує наступальні операції попри значні втрати особового складу

Російська армія щомісяця втрачає від 40 до 50 тис. військовослужбовців убитими та тяжкопораненими, однак Кремль продовжує наступальні операції проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на норвезьке видання Dagbladet.

За оцінками НАТО, російські війська зазнають значних людських втрат, намагаючись просуватися на українському фронті. Водночас Москва продовжує використовувати тактику масованих піхотних атак, попри високу ціну таких операцій.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російська армія втрачає близько 43 тис. військовослужбовців убитими та тяжкопораненими щомісяця. Він назвав ці показники надзвичайно високими та наголосив, що російське керівництво продовжує війну, незважаючи на втрати.

Норвезький військовий експерт, підполковник Палле Юдстебьо пояснив, що зростання втрат пов'язане з посиленням української оборони та незмінною тактикою російських військ.

За його словами, українські захисники адаптували систему оборони до наступальних дій противника, поєднуючи артилерію та дистанційно керовані засоби ураження. Натомість російське командування продовжує покладатися на чисельну перевагу особового складу.

Експерт зазначив, що Росія компенсує втрати залученням нових військовослужбовців, проте такий підхід призводить до подальшого зростання кількості загиблих і поранених.

За даними української сторони, у вересні втрати російської армії становили понад 44 тис. осіб, тобто в середньому майже 1,5 тис. військовослужбовців на добу. Ці показники не мають незалежного підтвердження.

Юдстебьо також припустив, що значні втрати можуть зберігатися й надалі, оскільки російські війська продовжують застосовувати ту саму тактику наступу.

На думку експерта, одним із чинників, здатних вплинути на рішення Володимира Путіна щодо продовження війни, може стати ситуація, за якої подальші бойові дії створюватимуть загрозу стабільності його влади.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що, за оцінкою НАТО, у вересні Росія втратила понад 50 тис. військових, із яких до 28 тис. загинули. Відповідні дані оприлюднило агентство Bloomberg із посиланням на високопосадовця Альянсу.

Також Інститут вивчення війни повідомляв про втрати російської армії на рівні понад 40 тис. осіб на місяць. За оцінками аналітиків, темпи набору нових контрактників у Росії не компенсують втрати на полі бою.