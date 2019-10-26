У Росії зіштовхнулися мінівен і мікроавтобус: загинули вісім людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П'ятеро осіб перебувають у важкому стані

У Росії внаслідок ДТП за участю мінівена і мікроавтобуса загинуло 8 осіб. Про це повідомляє видання ТАСС.

«За уточненими даними, вісім осіб загинули в результаті ДТП. Шестеро людей померли на місці, один — в машині швидкої допомоги і ще один — в Калманській ЦРЛ», — йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, п'ять осіб перебувають у важкому стані. Всього, за попередніми даними, в момент аварії в двох автомобілях перебували 16 осіб.

У пресслужбі МВС РФ повідомили, що о 07:50 за місцевим часом на 74 км автодороги Барнаул — Рубцовськ Топчіхінского району водій 1992 року народження, керуючи автомобілем Nissan Presage, який їхав з боку Барнаула в сторону міста Алейска, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем Fiat Ducato, який рухався в зустрічному напрямку.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині чоловік збив пішоходів: загинув трирічний хлопчик.