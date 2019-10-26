Не могли знайти роботу: у Росії знайшли повішеними братів-близнюків з України



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Брати-близнюки, які приїхали з «ДНР», наклали на себе руки в Підмосков'ї

Два брата-близнюка, що приїхали з «Донецької народної республіки» («ДНР») на заробітки, наклали на себе руки в підмосковному лісі.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Тіла братів знайшов лісник біля селища Ровкі в Чеховському районі. За попередніми даними, причиною смерті стало самогубство.

Слідство встановило, що чоловіки 1982 року народження приїхали в Росію з «ДНР» на заробітки, проте не змогли влаштуватися на постійне місце роботи через відсутність реєстрації.

Джерело в правоохоронних органах розповіло «Ленте.ру», що брати приїхали в Чехов на заробітки, працювали різноробочими - косили траву, ремонтували водопровідні крани.

В даний час проводиться перевірка, призначена судово-медична експертиза.