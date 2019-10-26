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    Не могли знайти роботу: у Росії знайшли повішеними братів-близнюків з України

    • Розсилка
    Не могли знайти роботу: у Росії знайшли повішеними братів-близнюків з України

    Брати-близнюки, які приїхали з «ДНР», наклали на себе руки в Підмосков'ї

    Два брата-близнюка, що приїхали з «Донецької народної республіки» («ДНР») на заробітки, наклали на себе руки в підмосковному лісі.

    Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

    Тіла братів знайшов лісник біля селища Ровкі в Чеховському районі. За попередніми даними, причиною смерті стало самогубство.

    Слідство встановило, що чоловіки 1982 року народження приїхали в Росію з «ДНР» на заробітки, проте не змогли влаштуватися на постійне місце роботи через відсутність реєстрації.

    Джерело в правоохоронних органах розповіло «Ленте.ру», що брати приїхали в Чехов на заробітки, працювали різноробочими - косили траву, ремонтували водопровідні крани.

    В даний час проводиться перевірка, призначена судово-медична експертиза.

    Росія ДНР самогубство
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