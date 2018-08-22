У румунському парламенті назвали антиурядовий мітинг у Бухаресті спробою перевороту



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Розгін антиурядового мітингу у Бухаресті

«Так організовано діють лише представники незаконних збройних формувань», заявив лідер правлячої в Румунії коаліції

Лідер правлячої в Румунії коаліції на чолі з Соціал-демократичною партією, голова Нижньої палати парламенту – Камери депутатів – Лівіу Драгня назвав антиурядовий багатотисячний мітинг діаспори в Бухаресті спробою державного перевороту.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Я побачив лише невдалу спробу державного перевороту. Ті, хто закидали жандармів камінням та іншими предметами не стояли в перших рядах мітингувальників. Їхня мета полягала в тому, щоб змусити людей піти на штурм будівлі уряду. Так організовано діють лише представники незаконних збройних формувань. Повторюся, - це була спроба державного перевороту», - заявив Драгня.

Глава Камери депутатів звинуватив президента Клауса Йоханніса в тому, що, незважаючи на агресивну поведінку частини мітингувальників, він не підтримав представників правоохоронних структур – жандармів і поліцейських, які охороняли громадський порядок, а став на бік маніфестантів, виправдовуючи насильство під час акції протесту.

Нагадаємо, в Бухаресті внаслідок розгону поліцією антиурядового мітингу постраждали понад 400 осіб. Жандармерія застосувала водомети і сльозогінний газ на площі Перемоги.

Декілька днів тому раніше в одній із лікарень міста Олександрія повіту Телеорман помер один із учасників акцій протесту в румунській столиці.