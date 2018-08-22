  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У румунському парламенті назвали антиурядовий мітинг у Бухаресті спробою перевороту

    • Розсилка
    Розгін антиурядового мітингу у Бухаресті - У румунському парламенті назвали антиурядовий мітинг у Бухаресті спробою перевороту
    Розгін антиурядового мітингу у Бухаресті

    «Так організовано діють лише представники незаконних збройних формувань», заявив лідер правлячої в Румунії коаліції

    Лідер правлячої в Румунії коаліції на чолі з Соціал-демократичною партією, голова Нижньої палати парламенту – Камери депутатів – Лівіу Драгня назвав антиурядовий багатотисячний мітинг діаспори в Бухаресті спробою державного перевороту.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    «Я побачив лише невдалу спробу державного перевороту. Ті, хто закидали жандармів камінням та іншими предметами не стояли в перших рядах мітингувальників. Їхня мета полягала в тому, щоб змусити людей піти на штурм будівлі уряду. Так організовано діють лише представники незаконних збройних формувань. Повторюся, - це була спроба державного перевороту», - заявив Драгня.

    Глава Камери депутатів звинуватив президента Клауса Йоханніса в тому, що, незважаючи на агресивну поведінку частини мітингувальників, він не підтримав представників правоохоронних структур – жандармів і поліцейських, які охороняли громадський порядок, а став на бік маніфестантів, виправдовуючи насильство під час акції протесту.

    Нагадаємо, в  Бухаресті внаслідок розгону поліцією антиурядового мітингу постраждали понад 400 осіб. Жандармерія застосувала водомети і сльозогінний газ на площі Перемоги.

    Декілька днів тому раніше в одній із лікарень міста Олександрія повіту Телеорман помер один із учасників акцій протесту в румунській столиці.

    Читайте також
    депутати акція Румунія протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ