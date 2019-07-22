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    У світі

    У Санкт-Петербурзі по-звірячому зарізали правозахисницю, яка підтримувала українських політв'язнів

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    <p>Активістка брала участь в акціях на підтримку кримських татар і українських політв'язнів</p> - У Санкт-Петербурзі по-звірячому зарізали правозахисницю, яка підтримувала українських політв'язнів

    Активістка брала участь в акціях на підтримку кримських татар і українських політв'язнів

    Фото: сторінка Олени Григор'євої на Facebook

    Криміналісти нарахували на тілі загиблої вісім ножових поранень

    У Санкт-Петербурзі вбили відому правозахисницю Олену Григор'єву після погроз і нападів. Про це написав правозахисник Дінар Ідрісов на своїй сторінці в Facebook.

    За його словами, Григор'єва була вбита в ніч на 20 липня біля свого будинку. До цього їй неодноразово погрожували, через що вона спільно з адвокатом зверталася в поліцію.

    «Так, дізнався сьогодні, що Олена просила спільну знайому в разі її смерті подбати про її кота, коли їй почали погрожувати вбивством. Вона обіцяла це зробити, щоб її заспокоїти, хоча в реалізацію загроз не вірила. Просила зробити їй дублікат ключа, але вона не встигла...» - написав правозахисник.

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    41-річна активістка брала участь в акціях на підтримку представників сексуальних меншин, кримських татар, а також українських політв'язнів.

    «Фонтанка» з посиланням на Слідчий комітет написала, що підозрюваних у справі про вбивство поки що немає. Криміналісти нарахували на тілі загиблої вісім ножових поранень.

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