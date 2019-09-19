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    У світі

    У Саудівській Аравії помер повалений під час «арабської весни» президент Тунісу

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    <p>Зін аль-Абідін Бен Алі був президентом Тунісу з&nbsp;1987 по&nbsp;2011 рік</p> - У Саудівській Аравії помер повалений під час «арабської весни» президент Тунісу

    Зін аль-Абідін Бен Алі був президентом Тунісу з 1987 по 2011 рік

    Зін аль-Абідін Бен Ал помер у 83-річному віці

    Колишній президент Тунісу Зін аль-Абідін Бен Алі, якого скинули під час заворушень «арабської весни», помер в Саудівській Аравії.

    Про це агентству AFP повідомили в міністерстві закордонних справ Тунісу.

    «Нам підтвердили його смерть 30 хвилин тому», - сказали в міністерстві, не розкриваючи подробиць.

    Адвокат вигнаного 83-річного президента підтвердив цю інформацію, зіславшись на членів сім'ї і лікаря.

    Зін аль-Абідін Бен Алі був президентом Тунісу з 1987 по 2011 рік. Наприкінці 2010 року країною прокотилася хвиля протестів. Бен Алі втік з Тунісу в Саудівську Аравію 14 січня 2011 року.

    Його втеча призвела до низки повстань по всьому регіону, повалення єгипетських і лівійських диктаторів Хосні Мубарака і Муаммара Каддафі.

    У 2012 році суд в Тунісі заочно засудив Бен Алі до довічного позбавлення волі за вбивства демонстрантів під час повстання в 2011 році.

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