У Саудівській Аравії помер повалений під час «арабської весни» президент Тунісу



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Зін аль-Абідін Бен Алі був президентом Тунісу з 1987 по 2011 рік

Зін аль-Абідін Бен Ал помер у 83-річному віці

Колишній президент Тунісу Зін аль-Абідін Бен Алі, якого скинули під час заворушень «арабської весни», помер в Саудівській Аравії.

Про це агентству AFP повідомили в міністерстві закордонних справ Тунісу.

«Нам підтвердили його смерть 30 хвилин тому», - сказали в міністерстві, не розкриваючи подробиць.

Адвокат вигнаного 83-річного президента підтвердив цю інформацію, зіславшись на членів сім'ї і лікаря.

Зін аль-Абідін Бен Алі був президентом Тунісу з 1987 по 2011 рік. Наприкінці 2010 року країною прокотилася хвиля протестів. Бен Алі втік з Тунісу в Саудівську Аравію 14 січня 2011 року.

Його втеча призвела до низки повстань по всьому регіону, повалення єгипетських і лівійських диктаторів Хосні Мубарака і Муаммара Каддафі.

У 2012 році суд в Тунісі заочно засудив Бен Алі до довічного позбавлення волі за вбивства демонстрантів під час повстання в 2011 році.