У Шанхаї обвалилася будівля старої фабрики, загинули семеро людей



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На місці аварії тривають пошуково-рятувальні роботи

Рятувальникам вдалося виявити і витягти з-під завалів будівлі у Шанхаї 21 людину

У Шанхаї в міському районі Чаннін на вулиці Чжаохуа впала стіна старої фабрики, де проходили роботи з підготовки об'єкта до зносу.

Рятувальникам вдалося виявити і витягти з-під завалів будівлі у Шанхаї 21 людину, семеро з них померли внаслідок отриманих травм.

За даними місцевої влади, двоє людей все ще заблоковані під уламками будівлі. Точна кількість постраждалих, які знаходиться в лікарнях міста, не наводиться. За попередніми даними, постраждали не менш як 14 людей, стан яких оцінюється як стабільний.

На місці аварії тривають пошуково-рятувальні роботи. Площа ділянки завалилу склала близько 1 тис. кв м.

До слова, минулого місяця у Шанхаї вибухнув електромобіль Tesla.