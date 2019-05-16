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    У світі

    У Шанхаї обвалилася будівля старої фабрики, загинули семеро людей

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    <p>На місці аварії тривають пошуково-рятувальні роботи</p> - У Шанхаї обвалилася будівля старої фабрики, загинули семеро людей

    На місці аварії тривають пошуково-рятувальні роботи

    Рятувальникам вдалося виявити і витягти з-під завалів будівлі у Шанхаї 21 людину

    У Шанхаї в міському районі Чаннін на вулиці Чжаохуа впала стіна старої фабрики, де проходили роботи з підготовки об'єкта до зносу.

    Рятувальникам вдалося виявити і витягти з-під завалів будівлі у Шанхаї 21 людину, семеро з них померли внаслідок отриманих травм.

    За даними місцевої влади, двоє людей все ще заблоковані під уламками будівлі. Точна кількість  постраждалих, які знаходиться в лікарнях міста, не наводиться. За попередніми даними, постраждали не менш як 14 людей, стан яких оцінюється як стабільний.

    На місці аварії тривають пошуково-рятувальні роботи. Площа ділянки завалилу склала близько 1 тис. кв м.

    До слова, минулого місяця у Шанхаї вибухнув електромобіль Tesla.

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