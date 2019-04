У Шанхаї вибухнув електромобіль Tesla

Компанія розслідує інцидент після публікації відео в Китаї

У китайській соцмережі Weibo, схожій на Twitter, масово поширюється запис, на якому вибухає припаркований електрокар Model S американського виробника автомобілів Tesla. Компанія направила групу для вивчення відео. Про це пише theБабель з посиланням на Reuters.

На відео можна побачити, як з машини починає йти дим, а через кілька секунд вона загоряється. Через це пошкоджено три автомобілі.

A Tesla Model S caught on fire in Shanghai. The car seemingly burst into flames on its own. The incident was caught on camera. pic.twitter.com/QEShc4SqnG