У Шанхаї вибухнув електромобіль Tesla



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Компанія розслідує інцидент після публікації відео в Китаї

У китайській соцмережі Weibo, схожій на Twitter, масово поширюється запис, на якому вибухає припаркований електрокар Model S американського виробника автомобілів Tesla. Компанія направила групу для вивчення відео. Про це пише theБабель з посиланням на Reuters.

На відео можна побачити, як з машини починає йти дим, а через кілька секунд вона загоряється. Через це пошкоджено три автомобілі.

A Tesla Model S caught on fire in Shanghai. The car seemingly burst into flames on its own. The incident was caught on camera. pic.twitter.com/QEShc4SqnG — Pandaily (@thepandaily) 22 апреля 2019 г.

Агентство зазначає, що не змогло перевірити походження відео, яке, за словами користувачів Weibo, зняли у Шанхаї. За записом встановити причину вибуху відразу неможливо.

«Ми негайно відправили команду на місце, і ми допомагаємо місцевій владі, щоб встановити факти. З того, що ми знаємо зараз, ніхто не постраждав», - заявили в компанії 22 квітня.

Reuters зазначає, що з 2013 року було зареєстровано 14 випадків загоряння електрокарів Tesla, причому більшість інцидентів сталася після аварії. Автовиробник заявив, що ймовірність загоряння його електромобілів приблизно в 10 разів менша, ніж у машин з бензиновим двигуном. Інформація заснована на аналізі понад 500 тисяч автомобілів, які проїхали понад 10 мільярдів миль. Але у звіті не зазначено, чи охоплює статистика нещасні випадки.

Американський виробник електромобілів Tesla 12 квітня почав приймати замовлення в Китаї на більш дешеву версію свого електрокара Model 3. Компанія прагне збільшити продажі на найбільшому у світі ринку електромобілів.