У Швеції знайдено наскельні малюнки: в чому їх особливість
Вік малюнків сягає близько 2700 років
Вчені з Фонду документації наскельного мистецтва Богусляни знайшли близько 40 петрогліфів на скелі довжиною 15 метрів. Про це повідомляє Ancient Origins.
На петрогліфах зображено 13 кораблів, дев'ять коней, сім людей і чотири колісниці, що свідчить про те, що автори подорожували і досліджували світ. За словами археолога Андреаса Торельда, мотиви вирізьблених символів не є унікальними, на відміну від їх розміщення на майже вертикальному камені. Вони були побудовані на висоті кількох метрів над землею, що змусило вчених припустити, що різьбярі працювали, стоячи на палубі човна.
Зазначимо, що у 700 році до нашої ери рівень моря був вищим, і скеля Квілл була на краю острова. Це був би помітний орієнтир для кораблів, що пропливали. Це пояснює, чому на петрогліфах так багато зображень кораблів.
Науковці з Foundation for Documentation of Bohuslän Rock Carvings стверджують, що символи були створені у сьомому чи восьмому столітті до нашої ери, відтак, їхній вік сягає близько 2700 років.
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