У Швеції знайдено наскельні малюнки: в чому їх особливість

Вік малюнків сягає близько 2700 років

Вчені з Фонду документації наскельного мистецтва Богусляни знайшли близько 40 петрогліфів на скелі довжиною 15 метрів. Про це повідомляє Ancient Origins.

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На петрогліфах зображено 13 кораблів, дев'ять коней, сім людей і чотири колісниці, що свідчить про те, що автори подорожували і досліджували світ. За словами археолога Андреаса Торельда, мотиви вирізьблених символів не є унікальними, на відміну від їх розміщення на майже вертикальному камені. Вони були побудовані на висоті кількох метрів над землею, що змусило вчених припустити, що різьбярі працювали, стоячи на палубі човна.

Символи слугували орієнтиром фото: Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns Hällristningar

Зазначимо, що у 700 році до нашої ери рівень моря був вищим, і скеля Квілл була на краю острова. Це був би помітний орієнтир для кораблів, що пропливали. Це пояснює, чому на петрогліфах так багато зображень кораблів.

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Науковці з Foundation for Documentation of Bohuslän Rock Carvings стверджують, що символи були створені у сьомому чи восьмому столітті до нашої ери, відтак, їхній вік сягає близько 2700 років.