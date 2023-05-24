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Дивлюсь на карту – «Україна земля козаків» – не бачу

glavcom.ua
Два пристаркуваті московити не побачили на карті ані України, ані власної рідної Московії
фото з відкритих джерел

У самій Росії путінську історично-картографічну сліпоту регулярно насаджують каральними заходами

23 травня голова Конституційного суду РФ Зорькін спробував заперечити існування України. На зустріч з Путіним він приніс копію французької карти XVII століття, яка «доводить, що України не існувало». Двоє пристаркуватих чиновників (Зорькіну 80 років) довго розглядали карту перед телекамерами з коментарями: «ну, очевидно ж».

Путін відчайдушно заперечує сам факт існування України
Путін відчайдушно заперечує сам факт існування України
скріншот з соцмереж

Насправді на цій карті (її уклав Юбер Жайо (1632-1712), який справді був на службі короля Людовіка XIV) Україна є, при чому на своєму місці. Підписана: «Vkraine Pays des Cosaques» (Україна земля козаків).

У часи Жайо та його сучасників (Гійома де Боплана, Йоганна-Баптиста Гоманна та інших) назва Україна була на картах не рідкістю (не кажучи вже про окремі карти України). Річ у тім, що до остаточного поглинання Російською імперією це була природна місцева назва наших земель, відома і картографам, і їх впливовим покровителям.

На карті чітко видно напис Vkraine
На карті чітко видно напис Vkraine
фото з відкритих джерел

Чого на карті дійсно немає, так це Російської Федерації. Держава, від якої РФ виводить своє історичне коріння, на карті Жайо називається так: «Les Etats du Czaar de la Russie Blanche ou Moscovie» (Держави царя Білої Росії або Московії). На карті прямо (!) двічі (!!) великим шрифтом (!!!) згадується Московія – назва, яка доводить російську пропаганду до сказу.

Чому два пристаркуваті московити не побачили на карті ані України, ані власної рідної Московії – залишимо без коментарів.

А тим часом в самій Росії путінську історично-картографічну сліпоту регулярно насаджують каральними заходами. 23 травня дяки з Мін’юсту РФ запропонували поправки до думського законопроєкту щодо визнання «екстремістськими матеріалами» географічних карт, які заперечують територіальну цілісність Росії.

Зараз із законопроєкту випливає, що екстремістськими мають визнаватися будь-які карти з кордонами Росії, які не відповідають офіційним — що переводить у розряд екстремістських будь-які карти, створені до 2014 року.

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Теги: Україна історія путін

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