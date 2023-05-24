Путін та історичні карти. Диктатор вкотре зганьбився

Маячня Путіна про історію України вийшла на новий рівень

Історія про те, як Кремль вже поплив та не справляється з брехнею про існування України.

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Вчора Путін разом з головою конституційного суду РФ (вже смішно, яка там може бути конституція та суд) разом шукали Україну (це якась нездорова фіксація, очевидно) на мапі 17 століття (!!!) ще часів Людовіка XIV (!!!).

Путін разом з цим зорькіним зʼясували, що ніякої України там не було (до речі, потім цьому «голові суду» особисто Путін дав орден Андрія Первозваного, напевно за те, що приніс карту, де нібито України не існує). Але пропаганда вже настільки загралася з брехнею, що обдурила навіть Путіна, або, як він любить говорити «обманулі дурака».

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Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба все пояснив. По-перше, на карті все ж таки є Україна, яка називається «Ukraine, Pays des Cosaques». По-друге, Крим позначається незалежним, а улюблене місто Путіна – Петербург – належить Швеції.

Неочікуваний поворот. Вважаю, треба відновити історичну справедливість щодо Санкт-Петербургу, бо окупаційна влада не дає почути голос шведів-пітерців.

Путін настільки сильно хоче вірити в те, що України не існує, що вже просто не може зліпити брехню.

Де цей кінець жалюгідності Путіна?