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    У Сіднеї стоїть рекордна спека: +47

    Через аномальну спеку вже є декілька госпіталізованих людей
    В австралійському місті Сідней зафіксовано рекордну температуру в +47 градусів за Цельсієм. Про це повідомляється на сторінці у Twitter метеорологічного бюро штату Новий Південний Уельс. «За даними метеорологічного бюро, останній раз подібну температуру в Сіднеї було зафіксовано у 1939 році», - йдеться у повідомленні. Унаслідок
    • Сьогодні, 15:25
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    Через аномальну спеку вже є декілька госпіталізованих людей

    В австралійському місті Сідней зафіксовано рекордну температуру в +47 градусів за Цельсієм. Про це повідомляється на сторінці у Twitter метеорологічного бюро штату Новий Південний Уельс.

    «За даними метеорологічного бюро, останній раз подібну температуру в Сіднеї було зафіксовано у 1939 році», - йдеться у повідомленні.

    Унаслідок аномальної спеки були госпіталізовані кілька людей, пише ABC.

    Служба пожежної безпеки випустила попередження про підвищену пожежну небезпеку і запровадила повну заборону на розведення вогнищ.

    Нагадаємо, NASA опублікувало карту світу з зафіксованими за останні вісім днів температурними аномаліями. Наприкінці грудня 2017 року й на початку січня 2018 у деяких частинах світу  спостерігається або надто тепла погода, або незвичні морози.

    На Різдво ще побуде весняне тепло, а вже з завтра, з 8-го січня, в Україну почне заходити холодніше повітря.

    Джерело: Укрінформ

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