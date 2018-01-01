У Сіднеї стоїть рекордна спека: +47

Через аномальну спеку вже є декілька госпіталізованих людей

В австралійському місті Сідней зафіксовано рекордну температуру в +47 градусів за Цельсієм. Про це повідомляється на сторінці у Twitter метеорологічного бюро штату Новий Південний Уельс. «За даними метеорологічного бюро, останній раз подібну температуру в Сіднеї було зафіксовано у 1939 році», - йдеться у повідомленні. Унаслідок



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Через аномальну спеку вже є декілька госпіталізованих людей

В австралійському місті Сідней зафіксовано рекордну температуру в +47 градусів за Цельсієм. Про це повідомляється на сторінці у Twitter метеорологічного бюро штату Новий Південний Уельс.

«За даними метеорологічного бюро, останній раз подібну температуру в Сіднеї було зафіксовано у 1939 році», - йдеться у повідомленні.

Унаслідок аномальної спеки були госпіталізовані кілька людей, пише ABC.

Служба пожежної безпеки випустила попередження про підвищену пожежну небезпеку і запровадила повну заборону на розведення вогнищ.

Нагадаємо, NASA опублікувало карту світу з зафіксованими за останні вісім днів температурними аномаліями. Наприкінці грудня 2017 року й на початку січня 2018 у деяких частинах світу спостерігається або надто тепла погода, або незвичні морози.

На Різдво ще побуде весняне тепло, а вже з завтра, з 8-го січня, в Україну почне заходити холодніше повітря.

Джерело: Укрінформ