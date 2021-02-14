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    У Сиктивкарі не змогли засудити активіста, так як він говорив мовою комі (відео)

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    У Сиктивкарі не змогли засудити активіста, так як він говорив мовою комі (відео)

    Активіст, відповідаючи на рідній мові, відмовився переходити на російську

    У російській республіці Комі, у місті Сиктивкар, не змогли провести суд на активістом. Все через те, що він спілкувався мовою комі, якої ніхто з присутніх у залі не розумів.

    Про це повідомляє «Нова газета».

    Активіста Олексія Іванова звинувачують у порушенні порядку проведення мітингу. У суді він відмовився спілкуватися російською – мовляв, мова комі також є державною у республіці.

    Поведінка Іванова розлютило суддю. На опублікованому відео чутно, як суддя задає Іванову питання про російську школу, паспорт і ім'я.

    «У нас ведеться провадження російською мовою. Ви живете в Росії. Навчалися в російській школі», - емоційно зверталася вона до підсудного. На репліку Іванова про те, що потрібен перекладач, суддя сказала: «Починається тут цирк! <...> Чи прийдете за іншими послугами, вам точно так же будуть відповідати ».

    Після того, як активіст, відповідаючи на рідній мові, відмовився переходити на російську, суддя вирішила перенести засідання на 18 лютого і провести його в присутності перекладача.

    «Вони самі мене викликають до суду, не дають спокійно працювати, і я не повинен підлаштовуватися під них, забезпечити явку перекладача. Мені просто легше користуватися комі мовою. І у мене є таке право», – зазначив активіст в розмові з виданням.

    Теги: паспорт суддя цирк
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