Путін заявив, що Росія не залишить Донбас (відео)

Донбас ми не кинемо, незважаючи ні на що, підкреслив Путін

Президент країни-агресора Росї Володимир Путін зробив заяву щодо українського Донбасу. Він стверджує, що не збирається покидати Донбас «ні дивлячись ні на що».

Про це повідомляє ТАСС.

Під час спілкування з журналістами Путін заявив, що у нього «перед очима стоять деякі люди, які отримали травми та каліцтва, особливо діти, на Донбасі».

«На наших з вами плечах – я кажу «наших з вами», тому що ви четверта влада – величезна відповідальність за Росію в цілому. І перш ніж прийняти якесь рішення, потрібно подумати про наслідки будь-якого нашого кроку. Донбас ми не кинемо. Незважаючи ні на що», – сказав російський президент.

Як повідомлялося, Путіну вже складно виконувати публічні функції глави держави ‒ розвідка.

Раніше окремі ЗМІ повідомляли про проблеми зі здоров'ям у Путіна.

Як повідомлялося, українська розвідка визнала Росію головною загрозою національній безпеці.

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