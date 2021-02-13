Путін заявив, що Росія не залишить Донбас (відео)
Донбас ми не кинемо, незважаючи ні на що, підкреслив Путін
Президент країни-агресора Росї Володимир Путін зробив заяву щодо українського Донбасу. Він стверджує, що не збирається покидати Донбас «ні дивлячись ні на що».
Про це повідомляє ТАСС.
Під час спілкування з журналістами Путін заявив, що у нього «перед очима стоять деякі люди, які отримали травми та каліцтва, особливо діти, на Донбасі».
«На наших з вами плечах – я кажу «наших з вами», тому що ви четверта влада – величезна відповідальність за Росію в цілому. І перш ніж прийняти якесь рішення, потрібно подумати про наслідки будь-якого нашого кроку. Донбас ми не кинемо. Незважаючи ні на що», – сказав російський президент.
#Путин #Россия #Донбасс#ПутинНашПрезидент #Путин2021 #ЗаПутина #ЛучшийВмиреПрезидент https://t.co/sMXnqL4kW5— #нуину ОМОН - МОЛОДЦЫ !!! (@umka__ru) February 13, 2021
Як повідомлялося, Путіну вже складно виконувати публічні функції глави держави ‒ розвідка.
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Як повідомлялося, українська розвідка визнала Росію головною загрозою національній безпеці.