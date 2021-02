Twitter заблокував акаунт російської делегації на переговорах у Відні

Twitter заблокував офіційний акаунт російської делегації на переговорах з безпеки та контролю над озброєннями в Відні. Про це написав її глава, дипломат Костянтин Гаврилов у своєму особистому акаунті.

При переході на сторінку акаунта говориться, що дію облікового запису призупинено.

Він назвав такий крок «явною цензурою». Гаврилов зазначив, що причиною блокування могла стати позиція Росії в оцінці поточної політичної ситуації в Європі, озвучена на семінарі ОБСЄ з військових доктрин. Дипломат зазначив, що вся інформація буде тепер публікуватися на його особистому акаунті та на сторінці делегації в Facebook.

On Feb 12, @TwitterSupport blocked the official account of the RUS Arms Control Delegation (@armscontrol_rus). What are the reasons? An alternative position of RUS on the trends of the current pol-mil situation in Europe voiced at the @OSCE Seminar on Mil Doctrines? @mfa_russia