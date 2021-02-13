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    У світі

    Twitter заблокував акаунт російської делегації на переговорах у Відні

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    <p>Дипломат назвав такий крок &laquo;явною цензурою&raquo;</p> - Twitter заблокував акаунт російської делегації на переговорах у Відні

    Дипломат назвав такий крок «явною цензурою»

    «Причиною блокування могла стати позиція Росії в оцінці поточної політичної ситуації в Європі» – дипломат

    Twitter заблокував офіційний акаунт російської делегації на переговорах з безпеки та контролю над озброєннями в Відні. Про це написав її глава, дипломат Костянтин Гаврилов у своєму особистому акаунті.

    При переході на сторінку акаунта говориться, що дію облікового запису призупинено.

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    Він назвав такий крок «явною цензурою». Гаврилов зазначив, що причиною блокування могла стати позиція Росії в оцінці поточної політичної ситуації в Європі, озвучена на семінарі ОБСЄ з військових доктрин. Дипломат зазначив, що вся інформація буде тепер публікуватися на його особистому акаунті та на сторінці делегації в Facebook.

    У вересні минулого року Facebook і Twitter заблокували пов’язані з російською владою акаунти. Тоді в компанії стверджували, що вони були пов’язані з російським «Агентством інтернет-досліджень» і здійснювали свою діяльність переважно в США, Великобританії, Алжирі та Єгипті.

    Нагадаємо, компанія Twitter заблокувала акаунт, пов’язаний з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, через погрози колишньому президенту США Дональду Трампу. Йдеться про сторінку @khamenei_site, яку вважають афілійованою з офісом Хаменеї.

    Як повідомлялося, у січні Twitter безстроково заблокував акаунт Дональда Трампа через ризик подальшого підбурювання до насильства. Крім того, керівництво соцмережі пообіцяло заблокувати акаунт будь-якого користувача, який надасть Трампу слово.

    Теги: Австрія Росія ОБСЄ США цензура Twitter Відень
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