  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Сирії сталася серія терактів, є загиблі та постраждалі

    • Розсилка
    В Сирії регулярно відбуваються теракти, за якими стоять терористи&nbsp;ІДІЛ - У Сирії сталася серія терактів, є загиблі та постраждалі
    В Сирії регулярно відбуваються теракти, за якими стоять терористи ІДІЛ

    В суботу вибухи прогриміли у поселеннях Арак, Хама та Манбідж

    У Пальмірі (Сирія) в результаті вибуху міни, закладеної терористами «Ісламської держави», загинули не менше восьми осіб.

    Про це повідомляє «Рбк» з посиланням на державне телебачення Сирії.

    Інцидент стався в поселенні Арак в сирійській пустелі, через вибух загинули вісім чоловік, ще 11 отримали поранення.

    Агентство Syna також повідомило про ще два вибухи 9 березня - один з них стався в місті Хама, де загинули дві дитини. У Манбідж вибух на автомобілі влаштував терорист-смертник, постраждали шестеро людей.

    Як відомо, в Сирії регулярно відбуваються теракти, за якими стоять терористи ІДІЛ. Так, в кінці лютого в Хамі на міні підірвався автобус з робітниками, через що загинули не менше 24 осіб.

    До слов, Туреччина розпочала патрулювання сирійської провінції Ідліб.

    Читайте також
    вибух теракт ІДІЛ Сирія Ісламська держава вибухівка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ