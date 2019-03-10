У Сирії сталася серія терактів, є загиблі та постраждалі



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В Сирії регулярно відбуваються теракти, за якими стоять терористи ІДІЛ

В суботу вибухи прогриміли у поселеннях Арак, Хама та Манбідж

У Пальмірі (Сирія) в результаті вибуху міни, закладеної терористами «Ісламської держави», загинули не менше восьми осіб.

Про це повідомляє «Рбк» з посиланням на державне телебачення Сирії.

Інцидент стався в поселенні Арак в сирійській пустелі, через вибух загинули вісім чоловік, ще 11 отримали поранення.

Агентство Syna також повідомило про ще два вибухи 9 березня - один з них стався в місті Хама, де загинули дві дитини. У Манбідж вибух на автомобілі влаштував терорист-смертник, постраждали шестеро людей.

Як відомо, в Сирії регулярно відбуваються теракти, за якими стоять терористи ІДІЛ. Так, в кінці лютого в Хамі на міні підірвався автобус з робітниками, через що загинули не менше 24 осіб.

До слов, Туреччина розпочала патрулювання сирійської провінції Ідліб.