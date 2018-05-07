У США автомобіль в'їхав у ресторан, є постраждалі
- Сьогодні, 10:53
-
Розсилка
Внаслідок інциденту троє людей важко поранені
У США, в місті Мамаронек, автомобіль в'їхав у ресторан, в результаті чого троє людей отримали важкі травми. Про це повідомляє CBS New York.
«Троє постраждалих доправили до лікарні у важкому стані», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, аварія сталася в ресторані Enzo's Restaurant. Кількість постраждалих може зрости.
Водій автівки був у сильному шоці, його допитувала поліція.
На даний момент обставини інциденту з'ясовуються.
Раніше повідомлялося, що у неділю, 6 травня, на трасі Київ - Чернігів (Київ - Десна) зіткнулися два Daewoo Sens. Три людини госпіталізовані.