У США автомобіль в'їхав у ресторан, є постраждалі

Внаслідок інциденту троє людей важко поранені

У США, в місті Мамаронек, автомобіль в'їхав у ресторан, в результаті чого троє людей отримали важкі травми. Про це повідомляє CBS New York. «Троє постраждалих доправили до лікарні у важкому стані», - йдеться у повідомленні. Як зазначається, аварія сталася в ресторані Enzo's Restaurant. Кількість постраждалих може зрости. Водій



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Внаслідок інциденту троє людей важко поранені

У США, в місті Мамаронек, автомобіль в'їхав у ресторан, в результаті чого троє людей отримали важкі травми. Про це повідомляє CBS New York.

«Троє постраждалих доправили до лікарні у важкому стані», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, аварія сталася в ресторані Enzo's Restaurant. Кількість постраждалих може зрости.

Водій автівки був у сильному шоці, його допитувала поліція.

На даний момент обставини інциденту з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 6 травня, на трасі Київ - Чернігів (Київ - Десна) зіткнулися два Daewoo Sens. Три людини госпіталізовані.