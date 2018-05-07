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    У США автомобіль в'їхав у ресторан, є постраждалі

    Внаслідок інциденту троє людей важко поранені
    У США, в місті Мамаронек, автомобіль в'їхав у ресторан, в результаті чого троє людей отримали важкі травми. Про це повідомляє CBS New York. «Троє постраждалих доправили до лікарні у важкому стані», - йдеться у повідомленні. Як зазначається, аварія сталася в ресторані Enzo's Restaurant. Кількість постраждалих може зрости. Водій
    • Сьогодні, 10:53
    • Розсилка

    Внаслідок інциденту троє людей важко поранені

    У США, в місті Мамаронек, автомобіль в'їхав у ресторан, в результаті чого троє людей отримали важкі травми. Про це повідомляє CBS New York.

    «Троє постраждалих доправили до лікарні у важкому стані», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, аварія сталася в ресторані Enzo's Restaurant. Кількість постраждалих може зрости.

    Водій автівки був у сильному шоці, його допитувала поліція.

    На даний момент обставини інциденту з'ясовуються.

    Раніше повідомлялося, що у неділю, 6 травня, на трасі Київ - Чернігів (Київ - Десна) зіткнулися два Daewoo Sens. Три людини госпіталізовані.

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