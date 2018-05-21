У США чоловік в’їхав у ресторан, є загиблі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ресторан, де сталася трагедія

Водій позашляховика навмисно в'їхав в будівлю ресторану, заповнену людьми

В Північній Кароліні (США) чоловік в'їхав в будівлю ресторану, двоє осіб загинуло.

Про це інформує телеканал Fox.

Водій позашляховика навмисно в'їхав в будівлю ресторану, заповнену людьми. В результаті інциденту загинула дочка водія і заступник шерифа місцевого округу. Кілька людей травмовані. Підозрюваний затриманий.

За інформацією видання, чоловік спочатку зайшов зі своєю родиною в ресторан, де офіціант посадив відвідувачів за столик біля вікна. Потім чоловік вийшов, завів машину і направив її в місце, де був розташований столик з його родичами.

Обвинувачений - бізнесмен родом з Далласа, Північна Кароліна.

Нагадаємо, декілька днів тому внаслідок аварії зі шкільним автобусом у Нью-Джерсі двоє людей загинули і 43 дістали поранення.

Джерело: РБК-Україна