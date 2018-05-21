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    У США чоловік в’їхав у ресторан, є загиблі

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    Ресторан, де сталася трагедія
    Ресторан, де сталася трагедія

    Водій позашляховика навмисно в'їхав в будівлю ресторану, заповнену людьми

    В Північній Кароліні (США) чоловік в'їхав в будівлю ресторану, двоє осіб загинуло.

    Про це інформує телеканал Fox.

    Водій позашляховика навмисно в'їхав в будівлю ресторану, заповнену людьми. В результаті інциденту загинула дочка водія і заступник шерифа місцевого округу. Кілька людей травмовані. Підозрюваний затриманий.

    За інформацією видання, чоловік спочатку зайшов зі своєю родиною в ресторан, де офіціант посадив відвідувачів за столик біля вікна. Потім чоловік вийшов, завів машину і направив її в місце, де був розташований столик з його родичами.

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    Обвинувачений - бізнесмен родом з Далласа, Північна Кароліна.

    Нагадаємо, декілька днів тому внаслідок аварії зі шкільним автобусом у Нью-Джерсі двоє людей загинули і 43 дістали поранення.

    Джерело: РБК-Україна

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