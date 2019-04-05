У США чоловіка заарештували за жорстоке поводження з акваріумною рибкою



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Помічники шерифа вилучили рибку і відвезли в зоомагазин Скріншот з сюжету телеканалу Wect

Чоловік став першим жителем округу у Північній Кароліні, якого викрили в жорстокості до риби

В американському штаті Північна Кароліна заарештували чоловіка, якого звинувачують у жорстокому поводженні з акваріумною рибкою.

Про це повідомляє американський телеканал Wect.

Зазначається, що під час огляду будинку, де колись жив 53-річний Майкл Рей Хінсон, знайшли брудний акваріум, у якому плавала риба. Вона страждала від недоїдання і гексамітозу - хвороби, яка могла бути пов'язана з поганими умовами утримання. Як з'ясувалося, після переїзду Хінсон покинув її у старій квартирі.

Помічники шерифа вилучили рибку і відвезли в зоомагазин, де її планують виходити і підшукати їй нового господаря. За словами продавця, це глазчатий астронотус, який може вирости до 40 сантиметрів у довжину.

«Вони добре піддаються тренуванню, мають різні характери, деякі бувають агресивними», - стверджує він.

Хінсону пред'явлено звинувачення в залишенні тварини і трьох випадках жорстокого поводження із тваринами. В офісі шерифа відзначили, що чоловік став першим жителем округу, якого викрили в жорстокості до риби.

До слова, вчені виявили вид жаб, скелет яких випромінює світло.