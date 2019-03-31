Вчені виявили вид жаб, скелет яких випромінює світло



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Дослідники були здивовані, коли дізнались, що земноводні не чують власного квакання

Вчені виявили два види крихітних жаб сімейства короткоголових, скелет яких здатен випромінювати світло. Ці жаби мешкають у лісах Бразилії, дуже отруйні і є одними з найменших земноводних на Землі — їхній розмір ледь перевищує 1 сантиметр.

Вчені почали досліджувати ці види жаб — Brachycephalus ephippium і B. Pitanga — близько двох років тому, зокрема, науковці намагались з'ясувати, як рептилії шукають собі пару.

Дослідники були здивовані, коли дізнались, що ці земноводні не чують власного квакання, адже їхній слуховий апарат не пристосований до сприйняття звуків потрібної частоти.

Зазначимо, саме завдяки звукам більшість жаб шукають собі партнера.

Також група науковців з'ясувала, що вирости скелета цих земноводних, які розташовані безпосередньо під шкірою, починають яскраво світитися, якщо підсвітити їх ультрафіолетом: візуально амфібія стає плямистою.

Зазначається, що флюоресценція кісток у хребетних це не рідкісне явище, водночас зазвичай воно відрізняється значно меншою яскравістю.

Цей випадок, за словами науковців, є досить особливим і наразі незрозумілим. Ймовірно, така особливість має відношення до приманювання протилежної статі, а можливо — до відлякування хижаків.

Джерело: Громадське