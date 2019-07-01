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    У світі

    У США літак врізався в ангар при зльоті: 10 людей загинули

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    Місце авіакатастрофи - У США літак врізався в ангар при зльоті: 10 людей загинули
    Місце авіакатастрофи

    Літак Beechcraft King Air 350 врізався в ангар, коли вилітав з аеропорту міста Едісон у Техасі

    Внаслідок катастрофи двомоторного пасажирського літака поблизу міста Едісон, штат Техас, загинули 10 осіб.

    Про це повідомляє NBC News.

    «Літак Beechcraft King Air 350 врізався в ангар, коли вилітав з місцевого аеропорту»,- повідомила речниця муніципалітету Мері Розенбет.

    Зазначається, що на момент катастрофи в ангарі нікого не було. Інших деталей поки що не повідомляється.

    Нагадаємо, 21 червня недалеко від аеродрому Dillingham Airfield на Гаваях сталася авіакатастрофа. Двомоторний літак впав на північному узбережжі острова Оаху, після чого загорівся. Представник департаменту аварійних ситуацій Гонолулу підтвердила що всі хто перебували на борту літака, загинули.

    Згодом стло відомо, що серед 11 загиблих був українець.

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