У США літак врізався в ангар при зльоті: 10 людей загинули



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Місце авіакатастрофи

Літак Beechcraft King Air 350 врізався в ангар, коли вилітав з аеропорту міста Едісон у Техасі

Внаслідок катастрофи двомоторного пасажирського літака поблизу міста Едісон, штат Техас, загинули 10 осіб.

Про це повідомляє NBC News.

«Літак Beechcraft King Air 350 врізався в ангар, коли вилітав з місцевого аеропорту»,- повідомила речниця муніципалітету Мері Розенбет.