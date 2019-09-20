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    На Вінниччині фура зіштовхнула в кювет чотири автівки

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    На Вінниччині фура зіштовхнула в кювет чотири автівки

    Автотранспорт стояв на світлофорі

    По обіді 19 вересня у селі Нижча Кропивна Немирівського району сталася автопригода за участі п’яти автомобілів.

    Згідно з поліційною  інформацією, водій вантажівки DAF з напівпричепом не врахував дорожньої обстановки. Він, не обравши безпечної швидкості, допустив зіткнення з колоною автомобілів, що стояли на червоний сигнал світлофора та пропускали зустрічний транспорт.

    DAF спихнув у кювет  пасажирський автобус «Богдан», мікроатобуси «Mercedes Sprinter» та «Opel Movano», легковик ВАЗ 2101. У поліції наголошують, що вантажівка рухалася по ділянці дороги, де проводяться ремонтні роботи.

    У результаті аварії постраждали четверо пасажирів рейсового автобуса «Вінниця - Ладижин». Це  19-річний житель Тульчинського району, 28- та 53-річний жителі Ладижина та 43-річний житель Гайсинського району. Вони з забоями та саднами госпіталізовані до лікарні.   

    Решта людей не постраждали. Почато розслідування.

    Джерело: i-vin.info

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