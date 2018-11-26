У США скасували понад 1200 авіарейсів через снігову бурю



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Сильні вітри і сніг переважають на більшій частині Небраски і частини Канзасу, Айови і Міссурі

Сотні авіарейсів були скасовані, ряд автомагістралей перекритий унаслідок сніжної бурі, яка атакувала центральну частину Середнього Заходу США.

За даними сайту відстеження польотів FlightAware, на 18:00 за місцевим часом понад 1200 рейсів, що прямують до США або вилітають з країни, були скасовані.

Шлях більшості з скасованих польотів пролягав через Чикаго або Канзас-Сіті, міста, які, згідно з прогнозами, найбільш серйозно страждають від погодних умов, що склалися.

За даними місцевих ЗМІ, сильні вітри і сніг переважають на більшій частині Небраски і частини Канзасу, Айови і Міссурі. У східній частині штату Небраска ділянку автомагістралі 80 між Лінкольном і Омаха був закритий через численні аварії.

Національна метеорологічна служба попереджає, що погані погодні умови ускладнять пересування у певних місцях.