У США скасували понад 1200 авіарейсів через снігову бурю
-
Розсилка
Сильні вітри і сніг переважають на більшій частині Небраски і частини Канзасу, Айови і Міссурі
Сотні авіарейсів були скасовані, ряд автомагістралей перекритий унаслідок сніжної бурі, яка атакувала центральну частину Середнього Заходу США.
За даними сайту відстеження польотів FlightAware, на 18:00 за місцевим часом понад 1200 рейсів, що прямують до США або вилітають з країни, були скасовані.
Шлях більшості з скасованих польотів пролягав через Чикаго або Канзас-Сіті, міста, які, згідно з прогнозами, найбільш серйозно страждають від погодних умов, що склалися.
За даними місцевих ЗМІ, сильні вітри і сніг переважають на більшій частині Небраски і частини Канзасу, Айови і Міссурі. У східній частині штату Небраска ділянку автомагістралі 80 між Лінкольном і Омаха був закритий через численні аварії.
Національна метеорологічна служба попереджає, що погані погодні умови ускладнять пересування у певних місцях.