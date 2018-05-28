У США літак здійснив аварійну посадку на автостраду

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На борту літака знаходилися інструктор і його учень

В американському штаті Юта одномоторний літак здійснив екстрену посадку на автостраду через проблеми з механікою.

Про це повідомляє Fox News.

Відзначається, що інцидент стався під час навчального польоту. На борту літака знаходилися інструктор і його учень.

В результаті події ніхто не постраждав, хоча літак зачепив транспортний засіб на землі.

Airplane makes emergency landing onto freeway after experiencing 'mechanical issues' https://t.co/z43wC87Abi — Fox News (@FoxNews) 27 травня 2018 р.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Пізніше влада Куби підтвердила загибель 110 осіб.

Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.

За інформацією ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи на Кубі щонайменше троє людей вижили.