У США в результаті аномальних морозів загинули більше 20 осіб



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Очікується, що протягом наступних днів морози триматимуться в окремих районах США

У результаті аномальних морозів, які принесла хвиля арктичного повітря, в Сполучених Штатах Америки загинули щонайменше 21 особа.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що деякі люди загинули в результаті аварій на дорогах, інші - від перемерзання на вулиці.

Так, у Міннесоті чоловік загинув, залишившись на вулиці без ключа. В Індіані та Іллінойсі три людини загинули в результаті дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних з холодами, а в Мілуокі людина загинула в результаті обвалення даху приватної парковки біля його будинку, коли він намагався прибрати сніг.

Також замерз насмерть студент університету Айови. За словами чиновників університету, вісімнадцятирічного підлітка виявили рано вранці всього в декількох хвилинах ходьби від його гуртожитку. Поліція сказала місцевому телеканалу, що, на їхню думку, мороз зіграв вирішальну роль в його смерті.

Хвиля холодного арктичного повітря з початку тижня паралізувала північний-захід США і поширилася на північний схід країни. Очікується, що протягом наступних днів морози триматимуться в окремих районах США.

Понад 2,1 тис. рейсів були скасовані і понад 1,5 тис. були затримані.

Як прогнозують синоптики, на середньому заході очікується падіння температури до мінус 37 градусів за Цельсієм. На східному узбережжі США в Україні потеплішає до мінус 16.

Видання уточнює, що різке похолодання в країні було обумовлено пересуванням полярного циклона в південному напрямку вздовж континенту.

Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах через сильний сніговий шторм Jayden оголосили надзвичайний стан.