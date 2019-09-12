У США заборонять ароматичні наповнювачі для електронних цигарок



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Заборонити виробництво наповнювачів для електронних цигарок американську владу змотивувала низка смертей, пов'язаних з вейпінгом

Міністерство охорони здоров’я США планує заборонити продаж будь-яких ароматичних наповнювачів для електронних цигарок.

Про це у Twitter повідомив міністр охорони здоров’я Сполучених Штатів Америки Алекс Азар.

«Управління з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (Food and Drug Administration, FDA) розробляє директиву про заборону будь-яких ароматичних рідин-наповнювачів для електронних цигарок, окрім тих, що мають запах тютюну», - зазначив американський урядовець.

Посилити стандарти виробництва наповнювачів для електронних цигарок американську владу змотивувала низка смертей, пов’язаних, на думку лікарів, із вейпінгом – вдиханням пари з різними ароматичними додатками. Так, за офіційною інформацією, всього в США на сьогодні зафіксовано 6 смертей та понад 450 випадків захворювань у 33 штатах, найімовірніше спричинених палінням електронних цигарок.

Як повідомлялося, медична асоціація США попредила про небезпеку вейпів.

24 серпня 2019-го у США зафіксували перший випадок смерті від тяжкої респіраторної хвороби, яка була спровокована курінням електронної сигарети.