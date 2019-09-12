  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У США заборонять ароматичні наповнювачі для електронних цигарок

    • Розсилка
    У США заборонять ароматичні наповнювачі для електронних цигарок

    Заборонити виробництво наповнювачів для електронних цигарок американську владу змотивувала низка смертей, пов'язаних з вейпінгом

    Міністерство охорони здоров’я США планує заборонити продаж будь-яких ароматичних наповнювачів для електронних цигарок.

    Про це у Twitter повідомив міністр охорони здоров’я Сполучених Штатів Америки Алекс Азар.

    Читайте також

    «Управління з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (Food and Drug Administration, FDA) розробляє директиву про заборону будь-яких ароматичних рідин-наповнювачів для електронних цигарок, окрім тих, що мають запах тютюну», - зазначив американський урядовець.

    Посилити стандарти виробництва наповнювачів для електронних цигарок американську владу змотивувала низка смертей, пов’язаних, на думку лікарів, із вейпінгом – вдиханням пари з різними ароматичними додатками. Так, за офіційною інформацією, всього в США на сьогодні зафіксовано 6 смертей та понад 450 випадків захворювань у 33 штатах, найімовірніше спричинених палінням електронних цигарок.

    Як повідомлялося, медична асоціація США попредила про небезпеку вейпів.

    24 серпня 2019-го у США зафіксували перший випадок смерті від тяжкої респіраторної хвороби, яка була спровокована курінням електронної сигарети.

    Читайте також
    США міністр тютюнові вироби хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ