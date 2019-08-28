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    У США зафіксовано першу смерть людини, що курила електронні сигарети

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    У США зафіксовано першу смерть людини, що курила електронні сигарети

    Супрун повідомила, що в штаті Іллінойс чоловік потрапив у лікарню з серйозною респіраторною хворобою

    У США зафіксовано першу смерть від хвороби легенів у чоловіка, який використовував електронні сигарети.

    Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила в. о. охорони здоров'я Уляна Супрун.

    Так, Супрун повідомила, що в штаті Іллінойс чоловік потрапив у лікарню з серйозною респіраторною хворобою.

    Крім того, за останні 2 місяці в США зафіксували 193 випадки, схожі на це.

    У всіх хворих був кашель, задишка, втома і навіть діарея і блювота. У деяких найбільш тяжких пацієнтів виявили пошкодження легенів.

    «Потенційну загрозу бачать в речовинах, які входять до складу рідини для заправки вейпів та інших електронних пристроїв для куріння. Є багато різновидів цих пристроїв і рідин, що мають велику кількість компонентів. Деякі з них можуть бути безпечними, деякі - ні. Що саме вдихає людина під час куріння електронного пристрою або вейпа — невідомо«, - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що МОЗ України має намір на законодавчому рівні ввести поняття електронних сигарет, регулювати зміст ароматизаторів і обмежити продаж тютюну.

    США смерть чоловік
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