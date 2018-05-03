У США знімуть фільм про шлях Дональда Трампа до президентського крісла

Фільм розповість про молоді роки 45-го президента США

У США знімуть біографічний фільм про Дональда Трампа. Про це повідомляє The Hollywood Reporter. Зазначається, що американський журналіст Габріель Шерман почав роботу над сценарієм фільму під назвою «Учень», який буде заснований на біографії президента США Дональда Трампа. Картина буде зосереджена на шляху Трампа до президентського



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Дональд Трамп

Фільм розповість про молоді роки 45-го президента США

У США знімуть біографічний фільм про Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Зазначається, що американський журналіст Габріель Шерман почав роботу над сценарієм фільму під назвою «Учень», який буде заснований на біографії президента США Дональда Трампа. Картина буде зосереджена на шляху Трампа до президентського крісла і розповість, насамперед, про його молоді роки.

«Як журналіст, я стежив за Дональдом Трампом протягом 15 років. Я давно зачарований історією походження молодого бізнесмена, який опинився в суворому світі Нью-Йорка 70-х і 80-х років. Цей період дуже багато розповідає про людину, яка нині займає Овальний кабінет», — заявив Шерман.

Раніше повідомлялося, що 17 республіканців Палати представників Конгресу США направили лист в Норвезький комітет Нобелівської премії, формально висунувши президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.