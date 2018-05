Трампа номінували на Нобелівську премію миру

Лист у комітет Нобелівської премії направили 17 конгресменів

17 республіканців Палати представників Конгресу США направили лист в Норвезький комітет Нобелівської премії, формально висунувши президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Главу Білого дому номінували на престижну премію, зокрема, за його зусилля у зупинці ядерної програми Північної Кореї.

Про це повідомляє конгресмен Люк Мессер у Twitter.

«З моменту вступу на посаду президент Трамп невпинно працював, щоб чинити максимальний тиск на Північну Корею, щоб покласти кінець її програмам незаконного озброєння і забезпечити мир у регіоні», - йдеться в листі.

Today, 17 of my House colleagues joined me in nominating @realDonaldTrump for the 2019 Nobel Peace Prize. pic.twitter.com/TJpJKW9JGH