Трампа номінували на Нобелівську премію миру

Лист у комітет Нобелівської премії направили 17 конгресменів

17 республіканців Палати представників Конгресу США направили лист в Норвезький комітет Нобелівської премії, формально висунувши президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Главу Білого дому номінували на престижну премію, зокрема, за його зусилля у зупинці ядерної програми Північної Кореї. Про це



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Дональд Трамп

Лист у комітет Нобелівської премії направили 17 конгресменів

17 республіканців Палати представників Конгресу США направили лист в Норвезький комітет Нобелівської премії, формально висунувши президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Главу Білого дому номінували на престижну премію, зокрема, за його зусилля у зупинці ядерної програми Північної Кореї.

Про це повідомляє конгресмен Люк Мессер у Twitter.

«З моменту вступу на посаду президент Трамп невпинно працював, щоб чинити максимальний тиск на Північну Корею, щоб покласти кінець її програмам незаконного озброєння і забезпечити мир у регіоні», - йдеться в листі.

Today, 17 of my House colleagues joined me in nominating @realDonaldTrump for the 2019 Nobel Peace Prize. pic.twitter.com/TJpJKW9JGH — Rep. Luke Messer (@RepLukeMesser) 2 травня 2018 р.

Напередодні президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що Трамп заслужив Нобелівську премію миру за його зусилля з припинення протистояння з Північною Кореєю через її ядерну програму.

Раніше американський дослідник Гаррі Казіаніс з The National Interest заявив, що Трампу варто дати Нобелівську премію миру.

28 квітня Трамп під час переговорів із президентом Південної Кореї обговорив місце і час зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Нещодавно Трамп припустив, що підходящим місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати «Дім миру» в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.

За інформацією ЗМІ, Кім Чен Ин погодився зустрітися з Трампом на кордоні двох Корей.

Раніше Трамп заявляв, що зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином може відбутись за 3-4 тижні.