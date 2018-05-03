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    Трампа номінували на Нобелівську премію миру

    Лист у комітет Нобелівської премії направили 17 конгресменів
    17 республіканців Палати представників Конгресу США направили лист в Норвезький комітет Нобелівської премії, формально висунувши президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Главу Білого дому номінували на престижну премію, зокрема, за його зусилля у зупинці ядерної програми Північної Кореї.  Про це
    • Сьогодні, 00:49
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Лист у комітет Нобелівської премії направили 17 конгресменів

    17 республіканців Палати представників Конгресу США направили лист в Норвезький комітет Нобелівської премії, формально висунувши президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

    Главу Білого дому номінували на престижну премію, зокрема, за його зусилля у зупинці ядерної програми Північної Кореї. 

    Про це повідомляє конгресмен Люк Мессер у Twitter.

    «З моменту вступу на посаду президент Трамп невпинно працював, щоб чинити максимальний тиск на Північну Корею, щоб покласти кінець її програмам незаконного озброєння і забезпечити мир у регіоні», - йдеться в листі.

    Напередодні президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що Трамп заслужив Нобелівську премію миру за його зусилля з припинення протистояння з Північною Кореєю через її ядерну програму.

    Раніше американський дослідник Гаррі Казіаніс з The National Interest заявив, що Трампу варто дати Нобелівську премію миру.

    28 квітня Трамп під час переговорів із президентом Південної Кореї обговорив місце і час зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

    Нещодавно Трамп припустив, що підходящим місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати «Дім миру» в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.

    За інформацією ЗМІ, Кім Чен Ин погодився зустрітися з Трампом на кордоні двох Корей.

    Раніше Трамп заявляв, що зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином може відбутись за 3-4 тижні.

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