У Стамбулі стався потужний землетрус



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Управління надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Туреччини (AFAD) заявило, що підземний поштовх стався на глибині 7 кілометрів

Землетрус зафіксували на південний захід від Стамбула в Мармуровому морі приблизно о 14.00

Потужний землетрус магнітудою 5,8 сколихнув Стамбул у четвер, 26 вересня.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Управління надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Туреччини (AFAD) заявило, що землетрус стався на південний захід від Стамбула в Мармуровому морі приблизно о 14.00.

Підземний поштовх зафіксували на глибині 7 кілометрів, за даними AFAD. При цьому обсерваторія Канділлі та Інститут досліджень землетрусів заявили, що глибина склала 11,9 км.

Про постраждалих і руйнування в результаті землетрусу поки не повідомляють.

Раніше в четвер землетрус магнітудою 2,9 стався недалеко від Стамбула. Крім того, землетрус магнітудою 4,6 стався на північний захід від Стамбула в понеділок вранці.

До слова, внаслідок землетрусу, який стався на півночі Пакистану у регіоні Кашмір у вівторок, 24 вересня, загинуло щонайменше 22 людини, ще кілька сотень осіб були травмовані.

Джерело: Європейська правда