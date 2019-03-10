У столиці Сербії знову відбулися антипрезидентські протести



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Акція протесту в Белграді, 9 березня 2019 року Фото: «Радіо Свобода»

Демонстранти у суботу заблокували вхід до головної будівлі державного телерадіомовника

У столиці Сербії Белграді ввечері 9 березня відбулися нові протести проти президента країни Александра Вучича – люди вийшли на вулиці вже 14-і вихідні поспіль.

Як повідомляє «Радіо Свобода», учасники протестів, які почалися ще 8 грудня 2018 року, вимагають від Вучича покласти край його контролеві над державними засобами інформації і закликають до чесних виборів.

Демонстранти на годину заблокували вхід до головної будівлі державного телерадіомовця «РТС». Серед інших, перед ними виступив Бранислав Лечич, актор і політик, який був серед лідерів першого в Сербії масового протесту за демократію 9 березня 1991 року.

Демонстрації почалися після того, як у листопаді група невідомих нападників побила опозиційного політика Борка Стефановича. Їхні учасники взяли собі за гасло слова «один із п’яти мільйонів» – так вони висміюють Вучича, який після одного з перших протестів заявляв, що не виконає жодної вимоги, «навіть якщо вас збереться п’ять мільйонів».

Організатори протестів не підтримують жодну з опозиційних політичних сил. Але найбільша з цих опозиційних сил, блок «Союз за Сербію», який об’єднує понад 20 партій і рухів, підтримує протести.

Раніше експерт пояснила, чому протести в Сербії не варто порівнювати з Євромайданом.