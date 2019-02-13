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    Експерт пояснила, чому протести в Сербії не варто порівнювати з Євромайданом

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    Акція протесту у Сербії, лютий 2019 року - Експерт пояснила, чому протести в Сербії не варто порівнювати з Євромайданом
    Акція протесту у Сербії, лютий 2019 року

    Катерина Шимкевич проаналізувала протестну ситуацію в Сербії

    Сьогодні, 13 лютого, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Протести в Сербії. «Євромайдан»?»

    Під час прес-конференції експерт-балканіст Катерина Шимкевич проаналізувала протестну ситуацію в Сербії. Також дала оцінку якого характеру ці протести, їхні причини та наслідки.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

    Напередодні десятки тисяч громадян Сербії знову вийшли на акції протесту проти політики президента Александара Вучича. У суботу, 9 лютого, демонстрації відбулись у Белграді та низці інших міст країни. 

    Мітингарі вимагали свободи ЗМІ та створення справедливих умов для виборів. Одна з вимог учасників акцій протесту - звільнення керівництва державного телеканалу RTS. У мітингах взяли участь представники широкого політичного спектра - від лівих до крайніх правих.

    Нинішні акції протесту пройшли під гаслом «Один з п'яти мільйонів». Девіз виник після того, як Вучич заявив, що не відреагує на вимоги демонстрантів, навіть якщо їх висунуть п'ять мільйонів сербів. Загалом в цій балканській країні проживають сім мільйонів людей.

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