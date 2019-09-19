  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У столиці Венесуели прогримів вибух в ресторані

    • Розсилка
    Вибух міг статися через витік газу - У столиці Венесуели прогримів вибух в ресторані
    Вибух міг статися через витік газу

    В результаті вибуху постраждали двоє співробітників закладу, які з опіками були доставлені в найближчу лікарню

    У столиці Венесуели Каракасі стався вибух, в результаті якого постраждали щонайменше дві людини.

    Про це повідомляє місцева газета El Nacional.

    Зазначається, що інцидент стався в четвер в ресторані, розташованому в районі Лас-Мерседес на сході Каракаса. В результаті вибуху постраждали двоє співробітників закладу, які з опіками були доставлені в найближчу лікарню.

    За попередньою інформацією, вибух міг статися через витік газу.

    Влада розпочала розслідування інциденту.

    Нагадаємо, у Стамбулі в четвер, 19 вересня, стався потужний вибух на хімзаводі, постраждали двоє пожежників і кілька працівників підприємств

    Читайте також
    вибух Венесуела ресторан розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ