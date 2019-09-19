У столиці Венесуели прогримів вибух в ресторані



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Вибух міг статися через витік газу

В результаті вибуху постраждали двоє співробітників закладу, які з опіками були доставлені в найближчу лікарню

У столиці Венесуели Каракасі стався вибух, в результаті якого постраждали щонайменше дві людини.

Про це повідомляє місцева газета El Nacional.

Зазначається, що інцидент стався в четвер в ресторані, розташованому в районі Лас-Мерседес на сході Каракаса. В результаті вибуху постраждали двоє співробітників закладу, які з опіками були доставлені в найближчу лікарню.

#19Sep Fuerte explosión en reconocido establecimiento de comida de la calle New York de las Mercedes, deja un herido que fue trasladado al hospital Domingo Luciani. Las autoridades se encuentran en el lugar. Fotos: Cortesía #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/sVRSfyMKIy — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 19 сентября 2019 г.

За попередньою інформацією, вибух міг статися через витік газу.

#LasMercedes 4) Más videos tras la explosión en local en Las Mercedes /Video: Lysaura Fuentes pic.twitter.com/MZZ30ntniu — Lysaura Fuentes (@lysaurafuentes) 19 сентября 2019 г.

Влада розпочала розслідування інциденту.

Нагадаємо, у Стамбулі в четвер, 19 вересня, стався потужний вибух на хімзаводі, постраждали двоє пожежників і кілька працівників підприємств