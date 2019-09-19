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    На хімзаводі у Стамбулі стався потужний вибух

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    На хімзаводі у Стамбулі стався потужний вибух
    Фото: ahvalnews.com

    Внаслідок вибуху постраждали двоє пожежників і кілька працівників підприємства

    У Стамбулі в четвер, 19 вересня, стався потужний вибух на хімзаводі, постраждали двоє пожежників і кілька працівників підприємства, повідомляє BBC.

    Як повідомляється, спочатку виникла пожежа, яка спричинила вибух одного з металевих баків. Внаслідок вибуху кілька співробітників заводу отримали опіки, також постраждали двоє пожежників. Про жертви інциденту поки не повідомляли.

    Поки що невідомо, що саме спричинило пожежу. Зараз триває її ліквідація.

    В кінці літа потужний вибух стався на хімічному заводі в індійському штаті Махараштра, внаслідок чого, щонайменше, вісім людей загинули, десятки постраждали, повідомляє поліція регіону.

     

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