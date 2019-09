На хімзаводі у Стамбулі стався потужний вибух

Внаслідок вибуху постраждали двоє пожежників і кілька працівників підприємства

У Стамбулі в четвер, 19 вересня, стався потужний вибух на хімзаводі, постраждали двоє пожежників і кілька працівників підприємства, повідомляє BBC.

Як повідомляється, спочатку виникла пожежа, яка спричинила вибух одного з металевих баків. Внаслідок вибуху кілька співробітників заводу отримали опіки, також постраждали двоє пожежників. Про жертви інциденту поки не повідомляли.

Поки що невідомо, що саме спричинило пожежу. Зараз триває її ліквідація.

Huge explosion at Turkish chemical factory sends a metal tank flying into the air



[tap to expand] https://t.co/mTKVx6MaVA pic.twitter.com/FpM41AcpeA