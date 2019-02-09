У Судані розбився військовий вертоліт з 23 пасажирами на борту



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Точна причина аварії наразі невідома

Вертоліт МІ-8 перевозив ефіопські війська з ротації до Аб'єя

У Судані розбився військовий вертоліт ООН з 23 пасажирами на борту. Вертоліт МІ-8 перевозив ефіопські війська з ротації до Аб'єя, коли він розбився: щонайменше троє людей загинули, 10 пасажирів отримали поранення, а двоє знаходяться в критичному стані в лікарні в Аб'єї.

Точна причина аварії наразі невідома. Виконуючий обов'язки глави місії і командувач Юсил ООН генерал-майор Гебре Адхан Вольдезгу сказав: «Ми розслідуємо інцидент».

«Ми глибоко засмучені тим, що відбулося сьогодні. Ми висловлюємо наші співчуття сім'ям тих, хто загинув у аварії», - сказав генерал-майор Вольдезгу.

Вертоліт вилетів з Кадуглі для ротації військ місії ООН.

Нагадаємо, вчора на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах легкий літак з п'ятьма пасажирами на борту врізався у сніговий замет.