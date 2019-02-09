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    У світі

    У Судані розбився військовий вертоліт з 23 пасажирами на борту

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    Точна причина аварії наразі невідома - У Судані розбився військовий вертоліт з 23 пасажирами на борту
    Точна причина аварії наразі невідома

    Вертоліт МІ-8 перевозив ефіопські війська з ротації до Аб'єя

    У Судані розбився військовий вертоліт ООН з 23 пасажирами на борту. Вертоліт МІ-8 перевозив ефіопські війська з ротації до Аб'єя, коли він розбився: щонайменше троє людей загинули, 10 пасажирів отримали поранення, а двоє знаходяться в критичному стані в лікарні в Аб'єї.

    Точна причина аварії наразі невідома. Виконуючий обов'язки глави місії і командувач Юсил ООН генерал-майор Гебре Адхан Вольдезгу сказав: «Ми розслідуємо інцидент».

    «Ми глибоко засмучені тим, що відбулося сьогодні. Ми висловлюємо наші співчуття сім'ям тих, хто загинув у аварії», - сказав генерал-майор Вольдезгу.

    Вертоліт вилетів з Кадуглі для ротації військ місії ООН.

    Нагадаємо, вчора на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах легкий літак з п'ятьма пасажирами на борту врізався у сніговий замет.

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