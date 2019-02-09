На курорті у Куршавелі літак врізався у сніговий замет



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Внаслідок інциденту чотири людини дістали легкі поранення Фото: Dauphine liberе

Пілот не зміг вчасно загальмувати, і повітряне судно врізалося у сніговий замет на фініші злітно-посадкової смуги

На гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах легкий літак з п'ятьма пасажирами на борту врізався в замет.

Про це повідомляє видання Dauphine liberе.

Інцидент стався в п'ятницю, 8 лютого. Літак з п'ятьма пасажирами на борту здійснив посадку і їхав злітно-посадковою смугою. Однак пілот не зміг вчасно загальмувати, і повітряне судно буквально врізалося у сніговий замет на фініші злітно-посадкової смуги.

Внаслідок інциденту чотири людини дістали легкі поранення. Потерпілих доставили до лікарні.

Нагадаємо, у січні двоє людей загинули і ще 14 отримали травми в результаті великої пожежі на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах.

Куршевель - один з найпрестижніших гірськолижних курортів світу, що знаходиться у французьких Альпах. Він має 11 п'ятизіркових готелів і є єдиним гірськолижним курортом у Франції, який має готелі з 6-м зірковим рейтингом.