На курорті у Куршавелі літак врізався у сніговий замет
-
Розсилка
Внаслідок інциденту чотири людини дістали легкі поранення
Пілот не зміг вчасно загальмувати, і повітряне судно врізалося у сніговий замет на фініші злітно-посадкової смуги
На гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах легкий літак з п'ятьма пасажирами на борту врізався в замет.
Про це повідомляє видання Dauphine liberе.
Інцидент стався в п'ятницю, 8 лютого. Літак з п'ятьма пасажирами на борту здійснив посадку і їхав злітно-посадковою смугою. Однак пілот не зміг вчасно загальмувати, і повітряне судно буквально врізалося у сніговий замет на фініші злітно-посадкової смуги.
Внаслідок інциденту чотири людини дістали легкі поранення. Потерпілих доставили до лікарні.
Нагадаємо, у січні двоє людей загинули і ще 14 отримали травми в результаті великої пожежі на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах.
Куршевель - один з найпрестижніших гірськолижних курортів світу, що знаходиться у французьких Альпах. Він має 11 п'ятизіркових готелів і є єдиним гірськолижним курортом у Франції, який має готелі з 6-м зірковим рейтингом.