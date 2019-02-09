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    У світі

    На курорті у Куршавелі літак врізався у сніговий замет

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    <p>Внаслідок інциденту чотири людини дістали легкі поранення</p> - На курорті у Куршавелі літак врізався у сніговий замет

    Внаслідок інциденту чотири людини дістали легкі поранення

    Фото: Dauphine liberе

    Пілот не зміг вчасно загальмувати, і повітряне судно врізалося у сніговий замет на фініші злітно-посадкової смуги

    На гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах легкий літак з п'ятьма пасажирами на борту врізався в замет.

    Про це повідомляє видання Dauphine liberе.

    Інцидент стався в п'ятницю, 8 лютого. Літак з п'ятьма пасажирами на борту здійснив посадку і їхав злітно-посадковою смугою. Однак пілот не зміг вчасно загальмувати, і повітряне судно буквально врізалося у сніговий замет на фініші злітно-посадкової смуги.

    Внаслідок інциденту чотири людини дістали легкі поранення. Потерпілих доставили до лікарні.

    Нагадаємо, у січні двоє людей загинули і ще 14 отримали травми в результаті великої пожежі на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах. 

    Куршевель - один з найпрестижніших гірськолижних курортів світу, що знаходиться у французьких Альпах. Він має 11 п'ятизіркових готелів і є єдиним гірськолижним курортом у Франції, який має готелі з 6-м зірковим рейтингом.

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