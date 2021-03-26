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    У Таїланді скоротили термін карантину для приїжджих туристів

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    У Таїланді скоротили термін карантину для приїжджих туристів - У Таїланді скоротили термін карантину для приїжджих туристів
    У Таїланді скоротили термін карантину для приїжджих туристів

    Послаблення почнуть діяти з 1 квітня і будуть стосуватися туристів, які показали на кордоні в країну негативний ПЛР-тест

    У Таїланді скоритила термін обов'язкового карантину для іноземців, які приїздять до країни, з 14 до 10 днів.

    Про це повідомляє Bangkok Post.

    Послаблення почнуть діяти з 1 квітня і будуть стосуватися туристів, які показали на кордоні в країну негативний ПЛР-тест на коронавірусну інфекцію Covid-19. До того ж, зазначають, що за 10 днів туристів двічі тестуватимуть на наявність інфекції: перший раз в період з третього по п'ятий день, другий - на дев'ятий або десятий день.

    Але таке послаблення діє не для всіх.

    Представник CCSA Тавісілп Вісануйотін сказав, що 14-денний період карантину збережеться для туристів, що прибувають з країн, де були виявлені випадки мутації Covid-19.

    Як зазначає видання, з 1 квітня до 30 червня туристам, які перебувають на карантині, можна буде тренуватися у фітнес-залах і на відкритому повітрі, купувати їжу на вулиці.

    За даними ВООЗ, в Таїланді зареєстрували 28,4 тис. випадків зараження коронавірусом, 92 людини померли.

    Теги: Таїланд карантин ВООЗ коронавірус
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