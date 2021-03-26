«Червоний рівень» допоміг стабілізувати ситуацію у трьох областях, – Степанов

Ситуація з коронавірусом стабілізувалася в західних областях: Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській

В Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях завдяки запровадженню «червоного рівня» епідемічної небезпеки ситуація із захворюваністю на Covid-19 стабілізувалася.

Про це в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1» повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

«У нас вже є результати «червоного рівня» в західних областях: Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській. Там ситуація стабілізувалася, ми бачимо вже і зменшення кількості госпіталізацій, і від’ємне значення в динаміці госпіталізацій», - зазначив очільник МОЗ.

Степанов висловив думку, що це відбулося завдяки в тому числі карантинним обмеженням.

«Особливо це було відчутно в Івано-Франківській області. Вони дійсно достатньо суворо дотримувалися цих карантинних обмежень… Щодо Івано-Франківської області, думаю, ми там через деякий час переведемо за показниками назад до (нижчого – ред.) рівня епіднебезпеки», - зауважив глава МОЗ.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 25 березня Миколаївська та Черкаська області за індикаторними показниками, що визначають регіони зі значним поширенням ковіду, потрапили до «червоної» зони.

В Черкаській області вільних ліжок ще достатньо, але рівень госпіталізації наближається до 70 на 100 тис. населення. Також тут перевищено 20%-й поріг коефіцієнту виявлення випадків тестуванням.

Нагадаємо, що «червоний» рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено два або більше показників:

завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки підтверджується рішенням Державної комісії з питань надзвичайних ситуаацій за ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин.

Рішення Державної комісії з питань надзвичайних ситуацій набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення.

Додамо, що Міністерство охорони здоров'я уточнило перелік місць для обов’язкового носіння масок у регіонах «червоної зони». Тепер на вулиці та в парках можна гуляти без маски.

23 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що загального локдауну в Україні через стрімке поширення коронавірусу найближчим часом не буде. Обмеження вводитимуться лише у регіонах, де є спалах Covid-19.

Також Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Тим часом в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу а також знову зафіксовано антирекорд за смертністю від хвороби. За минулу добу в Україні було виявлено 16 669 нових хворих на коронавірус. Вчора хвороба забрала життя в 362 українців.

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