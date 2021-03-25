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    Влада Німеччина запроваджує обов'язковий тест на Covid-19 для всіх авіапасажирів

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    Влада Німеччина запроваджує обов'язковий тест на Covid-19 для всіх авіапасажирів - Влада Німеччина запроваджує обов'язковий тест на Covid-19 для всіх авіапасажирів
    Влада Німеччина запроваджує обов'язковий тест на Covid-19 для всіх авіапасажирів

    В даний час тільки мандрівники, які прибувають з країн з особливо високим рівнем інфікування, повинні проходити тестування перед посадкою в літак

    У Міністерстві охорони здоров'я Німеччини заявили, що мандрівники, які планують візит в країну літаком, повинні пройти тестування на коронавірус перед поїздкою. Це рішення набирає чинності з неділі, 28 березня.

    Про це повідомляє DPA.

    Як повідомляється, оголошення було зроблено для того, щоб у авіакомпаній і пасажирів був час підготуватися до нових вимог, йдеться в повідомленні міністерства.

    В даний час тільки мандрівники, які прибувають з країн з особливо високим рівнем інфікування, повинні проходити тестування перед посадкою в літак.

    Наголошується, що мандрівникам доведеться самим нести витрати по тестуванню.

    Нагадаємо, президент Єврокомісії підганяв країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

    Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вводити у ЄС паспорти вакцинації від Covid-19.

    Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

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    Теги: ЄС Німеччина лікар літак час коронавірус
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